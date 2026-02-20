Más de 180 docentes participan en Almería en las 'Jornadas Transformar la FP desde la Innovación' en el PITA

Jornadas para el profesorado de FP celebradas en el PITA. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Florentino Santos, ha participado este viernes en las Jornadas 'Transformar la FP desde la innovación. Experiencias, proyectos y transferencia educativa' que se han celebrado este viernes en el Parque Científico Tecnológico (PITA) de Almería y que han contado con la participación de más 180 docentes andaluces de Formación Profesional.

En una nota, Santos ha explicado que mediante las jornadas se pretende "tejer una red andaluza de innovación en FP que trascienda cada iniciativa individual".

Según ha detallado, en la última convocatoria de proyectos colaborativos de innovación en FP se ha contado con un total de 17 proyectos que "conectan el aula con las necesidades reales de sectores productivos concretos, incorporando principios de sostenibilidad, economía circular y desarrollo local, y reforzando el compromiso social de la FP".

Para Santos, "la innovación en FP es prioridad estratégica para la Junta". La convocatoria de septiembre de 2025 movilizó 992.479,02 euros y la nueva convocatoria va a suponer una inversión de 2,2 millones de euros, de modo que hasta el 24 de febrero se pueden solicitar nuevos proyectos de innovación. La financiación máxima por centro es de 20.000 euros, con un tope de 75.000 euros por proyecto.

El secretario general de FP ha concluido destacando que "la FP andaluza ya está transformando nuestra región por ser hoy un motor de transformación real para la economía y para la sociedad andaluza".

Al acto inaugural también ha asistido la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien ha dado la bienvenida a los docentes y ha agradecido su labor para una educación de calidad.