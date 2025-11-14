Más de 300 centros educativos de la provincia de Jaén se repartirán 4,3 millones para mejorar su climatización

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a destinar 4,3 millones para mejorar la climatización en 333 centros educativos de la provincia de Jaén. Así lo ha indicado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, que ha visitado el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen, donde ha resaltado "la apuesta" por "la mejora individualizada de la climatización".

Se trata de una medida que llegará a prácticamente todos los municipios jiennenses y que, según Estrella, "refrenda el compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno por la educación pública".

Junto al delegado de Desarrollo Educativo, Formación profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y acompañado por el director del centro educativo, Francisco Aguilera, Estrella ha explicado que esta iniciativa forma parte del nuevo plan Mejora tu Centro, cuya novedad principal es el modelo de ejecución.

En este sentido ha indicado que la Junta de Andalucía "ya ha realizado una transferencia directa de fondos propios a cada centro beneficiario, recibiendo una cantidad específica pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros".

De este modo, Estrella ha resaltado que se trata de "una medida que refuerza la autonomía de gestión económica de los centros, permitiendo a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades y actuaciones reales, garantizando soluciones personalizadas y de rápida solución".

Así los fondos podrán destinarse a instalaciones de toldos o porches, a la creación de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico, incorporación de sistemas de ventilación y climatización, entre otros.

Además, ha detallado que esta iniciativa "de ejecución inmediata" se llevará a cabo de forma simultánea al 2º Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Junta de Andalucía con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas. En el caso de la provincia de Jaén se llevarán a cabo 17 nuevas actuaciones en centros educativos de 12 municipios, por un importe de 7,2 millones de euros.

"En la provincia de Jaén, hablamos de una inversión acumulada de 31 millones de euros en lo que a bioclimatización, mejora del confort térmico, climatización y energías renovables se refiere", ha dicho Estrella, al tiempo que ha incidido en el "compromiso y apuesta clara del Gobierno andaluz con la adecuación y mejora de los centros educativos jiennenses".