Más de 70 escolares de Berja participan en el programa 'Explora' con una visita al Museo Arqueológico de Almería

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los delegados territoriales de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, han acompañado a más de setenta estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de Gádor, de Berja, durante su visita al Museo Arqueológico de Almería, con la que ha dado comienzo el programa educativo 'Explora. Cultura en las aulas'.

Este programa tiene como objetivo "acercar la historia, la arqueología y el patrimonio cultural desde una perspectiva activa y participativa a los estudiantes de los centros educativos de la provincia de Almería", según ha indicado la Junta en una nota.

La visita, guiada por un arqueólogo, ha acercado a los estudiantes virgitanos al conocimiento del emblemático asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre que se encuentra en el término municipal de Santa Fe de Mondújar.

Al respecto, Juan José Alonso ha explicado que el programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte tiene la finalidad de "acercar el patrimonio a las nuevas generaciones" y viene a "reafirmar el compromiso de la Junta con la educación".

Asimismo, ha afirmado que "el Museo de Almería, reconocido como referente didáctico en historia y arqueología, ofrece a nuestros jóvenes a través de este programa una experiencia formativa única porque crea una oportunidad de aprendizaje que va a enriquecer las competencias educativas, fomentando la comprensión de la diversidad cultural y despertando el interés por la historia, el arte y las culturas antiguas".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y FP ha informado de que "desde el inicio del curso escolar, el Museo de Almería remitió un dossier educativo a las jefaturas de estudios de nuestros centros, que ha propiciado una excelente acogida, porque son numerosos los colegios e institutos que han confirmado su participación en las visitas y talleres".

En este sentido, Francisco Alonso ha destacado "el importante esfuerzo de colaboración entre instituciones para programar actividades que permitan a los alumnos de Almería interactuar fuera de las aulas con los elementos clave de nuestra cultura, fomentando así el interés y el desarrollo de la competencia cultural y artística".