Más de 87.000 estudiantes de enseñanzas de Régimen especial se incorporan a las aulas andaluzas el próximo lunes

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 87.000 alumnos regresan a las aulas este lunes en el inicio de las clases de las enseñanzas de Régimen Especial, que abarcan Música, Danza, Arte Dramático, Diseño, Idiomas y Deportivas, en 267 centros educativos en los que imparten docencia más de 5.300 profesores.

Como detalla la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota de prensa, del total del alumnado, más de 83.000 (supera el 95%) están matriculados en 162 centros públicos, atendidos por casi 4.800 docentes.

El curso arranca con un aumento del número de alumnos en más de 200, especialmente en las enseñanzas artísticas superiores, cuando el plazo de matriculación sigue abierto.

En el sistema educativo andaluz en su conjunto, para este curso escolar 25-26 se han incorporado a lo largo del mes de septiembre un total de 1.792.749 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 130.000 docentes en 7.243 centros públicos, concertados y privados.

Por provincias, los datos de inicio de curso en las enseñanzas de Régimen Especial son los siguientes: en Almería, más de 7.000 alumnos y 400 docentes en 24 centros; en Cádiz, más de 13.000 alumnos, 675 docentes en 27 centros; en Córdoba, más de 7.400 alumnos, 670 profesores en 26 centros; en Granada, más de 10.300 alumnos, 710 docentes y 43 centros; en Huelva, más de 4.600 estudiantes, 275 profesores y 15 centros; en Jaén, 6.500 alumnos, 572 profesores y 29 centros; en Sevilla, más de 14.600 estudiantes, 880 docentes y 51 centros; y en Málaga, más de 19.700 alumnos, 960 profesores y 52 centros educativos.

En detalle, Andalucía cuenta con la red de conservatorios más extensa y completa de España con 80 centros de titularidad de la Junta de Andalucía. En concreto, son cinco conservatorios superiores de Música situados en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y 74 conservatorios elementales y profesionales repartidos por todas las provincias andaluzas.

A esta red de centros que imparten Música y Danza se suman las nueve Escuelas de Arte Superior de Diseño; las tres de Arte Dramático en Córdoba, Málaga y Sevilla; siete Escuelas de Arte y las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas. En este curso entra en funcionamiento la nueva sede del Conservatorio Superior de Música 'Andrés de Vandelvira' de Jaén, para el que la Consejería ha destinado una inversión superior a los quince millones de euros.

Entre las novedades del curso 2025/26 cabe destacar que en las enseñanzas profesionales de música y danza se permiten matrículas parciales en 5º y 6º curso para facilitar la conciliación de los estudiantes, a la que vez que sigue avanzando en la adaptación del portal Séneca a los conservatorios para facilitar su gestión por parte del profesorado.

En las enseñanzas artísticas superiores, que permiten la obtención del título de Grado equivalente al Grado Universitario, con el plazo de matrícula aún abierto, se espera un nuevo récord de matriculaciones.

El curso pasado fueron más de 4.000 estudiantes en las especialidades de arte dramático, danza, música y diseño en centros públicos, la mayor cifra de la serie histórica. Una de las peculiaridades de estas enseñanzas es que permiten el acceso a másteres universitarios y artísticos, así como a programas de doctorado.

De hecho, una de las novedades de este curso es el convenio con la Universidad de Córdoba para la puesta en marcha de un Máster en Enseñanzas Artísticas de Música. De los más de 4.000 estudiantes matriculados el pasado curso, 768 lo hicieron en Arte Dramático, 213 en Danza, 2.015 en Música y 1.086 en Diseño.

Otras novedades en estas enseñanzas son el desarrollo del Reglamento Orgánico de los Conservatorios Superiores y Escuelas Superiores de Arte Dramático, adaptado a la Ley 1/2024, la implantación del Anexo de Itinerario del Suplemento Europeo al Título (SET) y la actualización de la Instrucción sobre prácticas y la ampliación de la oferta.

De esa forma, se implanta la especialidad de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia' de Granada, y Diseño de Interiores en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'San Telmo' de Málaga. En las enseñanzas elementales, se han ofertado este curso un total de 17.324 plazas, 15.844 en música y 1.480 en danza, en los 42 conservatorios elementales públicos dependientes de la Consejería.

Además, existen 131 escuelas municipales y centros autorizados que imparten enseñanzas elementales de iniciación a la música y 30 de danza en la Comunidad Autónoma. En el pasado curso, se han destinado más de 330.000 euros en subvenciones por parte de la Junta a escuelas municipales de música y danza en toda Andalucía.

Por primera vez se cuenta con un convenio con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) para la colaboración de bailarines/as profesionales en conservatorios. Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño están ordenadas en ciclos formativos de grado medio y superior en once familias profesionales artísticas. Este curso se ofertan trece ciclos de Grado Medio y 31 de Grado Superior, en algunas de las 16 Escuelas de Arte de Andalucía. Fueron más de 3.000 los estudiantes matriculados en el curso 2024/2025.

En las Enseñanzas Deportivas, la Consejería oferta este curso 24 plazas en cada uno de los cuatro centros públicos que imparten las enseñanzas correspondientes en Málaga, Granada, Sevilla y, por primera vez, en Cádiz. En ellas se prepara a los alumnos para ejercer de técnico deportivo en siete diferentes modalidades.

Las 52 escuelas Oficiales de Idiomas ofertan este curso casi 80.000 plazas para el estudio de once idiomas, con 15 nuevos niveles de los que trece son presenciales y dos semipresenciales.