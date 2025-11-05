Más de 900 estudiantes de Almería participarán en febrero en la IV edición del programa Deporte Inclusivo en la Escuela

Presentación en Almería de la IV edición del programa Deporte Inclusivo en la Escuela. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 900 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de seis centros educativos de la provincia de Almería participarán a partir del mes de febrero en la IV edición del programa Deporte Inclusivo en la Escuela, impulsado por la Junta de Andalucía, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y la Asociación de Deporte Adaptado Depoadap.

El IES Azcona, el IES Alhadra, el CEIP Santa Isabel, el CEIP San Bernardo, el CDP María Inmaculada y el CEIP Colonia Araceli van a estar implicados en este programa, según ha informado la Administración autonómica en una nota.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, ha destacado que este programa tiene como objetivo principal "promover metodologías inclusivas usando para ello la asignatura de Educación Física".

Asimismo, ha destacado "la implicación de la comunidad educativa almeriense en esta iniciativa que visibiliza la importancia de la educación inclusiva" que, tal y como ha explicado el delegado de la Junta, "se construye también en el patio y en las pistas deportivas de nuestros centros educativos".

Por su parte, el delegado territorial de Inclusión, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha señalado el "papel fundamental de la educación en esta lucha por construir una sociedad más igualitaria e inclusiva" y ha explicado que "la inclusión no es solo asistencial sino que debe de hacerse extensiva al ocio y a la educación con iniciativas como esta que, desde la Junta de Andalucía, vamos a seguir respaldando y reforzando".

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha explicado durante la presentación que este programa es el fruto del trabajo desarrollado de manera coordinada tanto por la Fundación FAAM como por Depoadap y viene a cumplir con "objetivos muy ambiciosos, entre ellos promocionar el deporte como una herramienta de inclusión social entre los docentes participantes".

"Además, la práctica deportiva es un plus para las personas con discapacidad, ya que con el deporte se inculcan muchos valores y también se combate el acoso escolar", ha apuntado Sola.

El presidente se ha referido a una realidad social que muchas familias confirman cuando sus hijos con discapacidad sufren aislamiento por no participar junto al resto de niños en los espacios de recreo y juego libre dentro del horario escolar.

Por lo tanto, una de las primeras fases del programa consiste en la formación de los docentes participantes para que puedan implementar en sus clases las metodologías inclusivas a través del deporte. El proyecto también contempla la cesión de material deportivo adaptado para que el alumnado pueda practicar deportes adaptados a las personas con cualquier discapacidad.

El presidente de Depoadap, José Carlos Tejada, se ha congratulado de "que poco a poco se vayan incrementando los centros participantes en el proyecto, este año serán seis, los cuales van a ser los principales altavoces para que los jóvenes usen el deporte desde el prisma de la inclusión".

Una de las fases finales contempla una charla-taller en cada centro por parte de deportistas y equipos deportivos referentes en Almería, entre ellos el triatleta Jairo Ruíz, el club de rugby inclusivo URA Clan, el club de baloncesto adaptado Cludemi, Sporting FS A Toda Vela y el judoka paralímpico David García.

El programa se cerrará con la participación de los centros educativos en las jornadas 'El deporte como vía para la inclusión' previstas para mayo del próximo año.