Moreno anuncia que el curso que viene 67.000 niños andaluces se beneficiarán de la gratuidad en las guarderías

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Parlamento andaluz que el curso que viene 67.000 niños se beneficiarán de la gratuidad en las escuelas infantiles. Los beneficiarios serán los alumnos de 2 a 3 años del primer ciclo de Infantil. En su turno de réplica a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, el presidente Moreno ha avanzado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha presentado al sector de las escuelas infantiles el borrador para "avanzar en la gratuidad progresiva" en el primer ciclo de Infantil (0 a 3 años).

"Le anuncio que el Gobierno de Andalucía va a garantizar a partir del curso 2025/2026 la gratuidad de la educación del alumnado de dos a tres años. Esto va a beneficiar a 67.000 alumnos y a sus familias. Con este anuncio, mostramos nuestro compromiso con las familias y con el sector, dando cumplimiento a una de las promesas de mi discurso de investidura. Nuestra acción de Gobierno va a seguir dirigiéndose a lograr avances sociales y económicos para Andalucía", ha remarcado Moreno.

"Queremos hablar de cosas importantes, que es lo que realmente le interesa al ciudadano", le ha contestado a Nieto, que le ha pedido "explicaciones" sobre los contratos menores realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un montante de 458 millones de euros y que el PSOE andaluz ha anunciado que llevará a los juzgados por estar en "fraude de Ley".

"Si usted quiere hablar de cosas que realmente importan a los andaluces, de los problemas, aquí no va a encontrar nunca a un presidente que diga que no. Porque hay problemas para reventar todos los días, y nos afanamos y nos dejamos la piel para buscarle soluciones. A algunos se les puede encontrar soluciones de una manera más rápida y a otros de una manera más lenta. En eso estamos, en eso dedicamos nuestro tiempo, en eso dedicamos nuestra energía. No nos dedicamos a enfangar ni a marear", ha sentenciado.

Según los datos de la Consejería de Desarrollo Educativo, Andalucía es la comunidad que "mayor número de menores de tres años escolariza (103.800)" y ha incrementado en catorce puntos desde 2018 la tasa de escolarización en este primer ciclo, que en este curso se elevará hasta el 58%, "muy por encima de la media nacional (41,8%)". La oferta del curso actual es de 124.660 plazas, de las que están ocupadas alrededor de 89.000, con la previsión de alcanzar las 105.000, según los cálculos estimados por la Junta al inicio del curso. Andalucía cuenta con una red de escuelas infantiles de más de 2.200 centros y 15.000 empleos.