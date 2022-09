Patricia del Pozo insiste en "la necesidad de avanzar" en la gratuidad completa de 0 a 3 años: "Es de sentido común"

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha insistido en la "necesidad" de que en Andalucía "se avance" en la gratuidad completa de 0-3 años para todas las familias, toda vez que ha subrayado la petición al Ministerio de Educación para que los fondos europeos de recuperación puedan ser utilizados para ello y no para la creación de nuevas plazas públicas, un asunto por el que "llevan luchando desde hace meses" y que "es de sentido común".

En una entrevista concedida a Europa Press, Del Pozo ha destacado que existe un sistema de Educación Infantil de 0 a 3 años construido a lo largo de los años que "funciona muy bien", una red de centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta y los centros públicos o privados adheridos al sistema, "ejemplar en España entera y un referente".

"Es un sistema que funciona muy bien desde hace muchos años gracias también al impulso del gobierno del cambio con mi compañero Imbroda, que apostó por subir ese precio-plaza, que llevaba 15 años congelado, lo que ha servido para fortalecerlo más", ha destacado, toda vez que ha subrayado que "se avanza en la gratuidad a pasos agigantados" y que "se ha reforzado con 57 millones de euros en este curso escolar".

Así, ha agregado que "el único problema es que no hay demanda de niños". "Tenemos ahora mismo 86.944 ya matriculados y prevemos llegar a 101.000, pero es que hay una oferta de 124.000 puestos", ha apuntado, y ha señalado que "nos dan 123 millones de euros para crear más plazas públicas del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), y le hemos dicho al Ministerio, por activa y por pasiva, que en Andalucía lo que necesitamos es poder avanzar en la gratuidad para el cien por cien".

"Es la mejor fórmula para avanzar en este sistema, en la ayuda a los padres, para impulsar la natalidad y es lo que necesitamos en Andalucía", ha insistido; sin embargo, "me obligan a sacar licitaciones y convocatorias para construir más plazas públicas".

"Llevamos luchando desde hace meses y no hay manera", aunque "no pierdo la esperanza de que la ministra coja el avión, se vaya a Bruselas y le diga a las instituciones comunitarias que hagan una modificación en los MRR si queremos rentabilizar ese dinero y que vaya a lo que es necesario".

"Ese dinero nos da la vida para mejorar el sistema y llegar en un plis plas a la gratuidad total", ha abundado la titular de Educación, quien ha añadido que "han escrito varias cartas" al Ministerio y que "pedirá el apoyo del PSOE, que espero me dé, y lo llevaré en la próxima conferencia sectorial que tendremos próximamente".

"Por nosotros no va a quedar porque es un tema de sentido común", ha defendido Del Pozo, quien ha criticado que en la planificación de los fondos MRR "no hayan pedido diálogo a las comunidades autónomas". "No saben cómo estamos ni lo que necesitamos; han llegado con los componentes y las líneas hechas y eso es lo que hay", ha afirmado, para añadir que están estudiando "cómo hacer para no perder ese dinero".

"Necesitamos el dinero, lo invertimos todo, pero las inversiones que florecen son las que van dirigidas a lo que hace falta", ha manifestado, y ha añadido que "esto forma parte del sinsentido en el que estamos metidos en el panorama nacional, que es una auténtica calamidad", ha zanjado.