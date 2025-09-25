El programa educativo de los espacios culturales de la Junta en la provincia de Jaén prevé llegar a 15.000 escolares

ÚBEDA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El Programa Educativo Cultural, que invita a los centros de la provincia de Jaén a conocer los espacios culturales titularidad de la Junta de Andalucía, prevé llegar este curso a unos 15.000 escolares.

Así lo ha indicado este jueves el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, quien ha destacado la importancia de esta iniciativa impulsada por la Consejería del área en colaboración con la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

"Acerca los museos a los más jóvenes de manera dinámica y divertida, reforzando al mismo tiempo el currículo oficial", ha afirmado en la inauguración del programa, que ha tenido lugar en el Museo Arqueológico de Úbeda con representantes del IES Los Cerros de Úbeda y de la empresa Patrimonio y Educación, adjudicataria de la gestión del proyecto.

La iniciativa, que se dirige a los centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas para Adultos, parte de los contenidos propios de cada institución museística, pero también incorpora vínculos con materias escolares como la lengua, las matemáticas o la física. De este modo, según ha añadido Ayala, los museos se convierten en una "extensión natural del aula".

Las propuestas se diseñan de forma personalizada, por lo que los centros puedan participar año tras año con experiencias diferentes. En el presente curso, por ejemplo, destaca la incorporación del Museo de Artes y Costumbres Populares de Cazorla a la programación.

Se suma al Museo Provincial, el Museo Íbero y el 'oppidum' de Puente Tablas, en la capital; el Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares y el Museo Arqueológico de Úbeda. Se prevé que más de 15.000 escolares participen de esta nueva edición.