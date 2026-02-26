Un total de 12 centros de Huelva participan en la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo

Desarrollo de la fase provincial de Huelva del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva ha reunido a una docena de centros de Educación Secundaria para participar en la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía correspondiente al curso 2025/2026, en la modalidad de lengua española.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las rondas clasificatorias se han desarrollado en horario de mañana en el Conservatorio Profesional de Música 'Javier Perianes', mientras que las semifinales y la final se han celebrado por la tarde en el CDP Molière, ambos en la capital onubense.

El acto inaugural ha contado con la intervención del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, quien saludó de manera especial al alumnado y profesorado participante, agradeciendo el trabajo previo, los ensayos y las horas dedicadas para hacer posible este encuentro.

"Hoy no inauguramos solo un torneo. Hoy celebramos algo mucho más importante: la palabra, el diálogo y el pensamiento crítico", ha señalado el delegado, quien ha subrayado, además, que "trabajar el debate en los centros educativos supone apostar por una formación que va más allá de los contenidos".

Al respecto, ha explicado que "debatir es enseñar a buscar información con rigor, aprender a escuchar de verdad, saber defender una idea con respeto y también comprender la postura contraria". "Cuando un alumno o alumna pierde el miedo a hablar en público, gana seguridad para toda la vida; cuando aprende a argumentar, mejora en todas las materias; y cuando aprende a escuchar, mejora la convivencia", ha abundado.

El delegado ha destacado, asimismo, que "el debate fortalece la comunicación lingüística, una competencia clave para desenvolverse en la sociedad actual, y contribuye a formar jóvenes capaces de analizar la realidad con criterio propio, participar activamente y hacerlo siempre desde el respeto y la no violencia".

De igual manera, ha puesto en valor que "Andalucía funciona cuando los centros educativos incorporan metodologías activas que motivan al alumnado, cuando el aprendizaje se convierte en una experiencia real y cuando la educación prepara verdaderamente para la vida".

DESARROLLO DE LA JORNADA

Durante la jornada, los equipos reflexionaron sobre la pregunta: '¿Siguen siendo la ONU y los organismos supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?'. Una cuestión de actualidad internacional "compleja y exigente" que demostró "la madurez y el nivel del alumnado participante".

Tras la celebración de las rondas clasificatorias y las semifinales, los equipos que accedieron a la final fueron el IES Alto Conquero de Huelva y el IES Doñana de Almonte. El equipo campeón de la fase provincial fue el IES Alto Conquero de Huelva, mientras que el título de subcampeón recayó en el IES Doñana de Almonte.

El equipo ganador representará a la provincia de Huelva en la fase autonómica, que se celebrará el próximo mes de mayo. Asimismo, el torneo contó con la colaboración del alumnado de primero de Bachillerato Internacional del IES Diego de Guzmán y Quesada, que participó activamente en la organización y desarrollo del evento como parte del equipo de apoyo.

La Junta de Andalucía reafirma así su compromiso con la educación de calidad, el desarrollo de competencias fundamentales y la formación integral del alumnado a través de actividades como este torneo, que estimulan la reflexión, el diálogo y la participación activa de los jóvenes en temas de actualidad.

Este torneo tiene como objetivo fundamental promover la adquisición de competencias clave en el alumnado andaluz, impulsando su capacidad para la comunicación lingüística y el pensamiento crítico, con especial énfasis en la expresión oral y la argumentación.

En el marco de la estrategia educativa de la Junta de Andalucía, se subraya la "importancia" de la lectura y la competencia lingüística como herramientas esenciales para afrontar los desafíos de la sociedad actual. A través de este torneo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional refuerza su compromiso con la educación integral, impulsando una actividad formativa que no solo tiene un carácter pedagógico, sino también un componente formativo que favorece la reflexión y el análisis entre los jóvenes.

Este evento contribuye al desarrollo de las competencias necesarias y promueve la lectura y el desarrollo de la comunicación como herramientas imprescindibles para el aprendizaje.