El ciclo Jazz en la Plaza continúa este jueves en Granada con el Trío de Mike Casey

Actualizado 10/07/2019 23:30:38 CET

GRANADA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Jazz en la Plaza, la serie de conciertos que proponen CajaGranada Fundación y Fundación Cajasol para las noches de verano, continúa este jueves en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural Memoria de Andalucía con la participación del Trío de Mike Casey, 'Stay surprising', conformado por el propio saxofonista estadounidense, Ricardo Osorno al contrabajo e Issaya Rouson a la batería.

Mike Casey es un saxofonista y compositor independiente galardonado en numerosas ocasiones, con más de dos millones de reproducciones de su música en todo el mundo. Se caracteriza por llevar la alegría del jazz a una audiencia muy diversa con alcance mundial.

Apasionado de jazz del siglo XXI, Mike está concitando la atención del público gracias a su sonido abrasador y multidimensional, ya sea para romper con una reinterpretación de diversos clásicos como "We Are The Champions" de Queen's, "Soundgarden's Spoonman", o haciendo que la gente se emocione con sus baladas originales.