Flamenco sinfónico en clave universal: Fundación Cajasol lanza su segundo certamen internacional de composición

Archivo - Una de las actuaciones de la OSFE, que respalda a la Cátedra Internacional de Flameno Sinfónico, en foto de archivo. - OSFE - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol "da un paso más" en su apuesta por la creación musical contemporánea con la convocatoria del II Concurso Internacional Cajasol de Composición para Flamenco Sinfónico, tras el "rotundo éxito" de la primera edición, que reunió 18 partituras procedentes de tres continentes y culminó con un concierto "memorable" en el Teatro Cajasol.

El certamen, organizado junto a la Cátedra Internacional de Flamenco Sinfónico y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, nace con un propósito claro: "profundizar en la tradición flamenca para proyectarla hacia un horizonte sinfónico, aportando visibilidad, calidad y originalidad a un repertorio tan singular como minoritario", informa Cajasol en un comunicado.

La primera edición demostró que existe un "interés creciente por este género" en el panorama internacional. Compositores de Francia, Alemania, Polonia, Irlanda, Canadá y Estados Unidos enviaron sus obras junto a creadores de comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Murcia o Extremadura, además de varias provincias andaluzas.

"Más de cuatro horas de música inédita llegaron a manos del jurado, presidido por Carlos Pacheco y completado por Manuel Ureña y Lucía Moreno, fundadora y directora de la Orquesta Sinfónica Flamenca de España (OSFE), "formación única en el mundo por su carácter y sonoridad".

Esta segunda edición mantiene "la esencia del concurso y amplía su alcance". Las bases, que se publican también en inglés y en francés para facilitar la participación internacional, están abiertas a compositores de cualquier nacionalidad y sin límite de edad. Las obras presentadas deberán ser sinfónicas flamencas de más de doce minutos de duración, con presencia de cantaor o cantaores en alguno de sus movimientos, y basadas exclusivamente en el flamenco, no en la música española o de carácter andaluz.

Como novedad respecto a la edición anterior, se acogen con especial interés propuestas de carácter contemporáneo o experimental, siempre que en ellas se reconozca con claridad el compás flamenco de los palos empleados. El jurado valorará la calidad de cada partitura, la dificultad de la orquestación e instrumentación, la originalidad e innovación en coherencia con los códigos flamencos y la inclusión de cortes rítmicos aptos para el baile.

Las composiciones concursarán de forma anónima mediante el sistema de plica, garantizando así la máxima imparcialidad en la deliberación. La dotación económica del concurso asciende a 9.000 euros repartidos en tres categorías: la obra ganadora recibirá un diploma, 6.000 euros, la edición de la partitura y el estreno a cargo de la OSFE; la mención extraordinaria estará reconocida con diploma y 2.000 euros; y la mención especial, con diploma y 1.000 euros.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026, y las partituras deberán remitirse por correo postal a la sede de la Cátedra Internacional de Flamenco Sinfónico en Córdoba. El fallo se comunicará a través de la página web de la Fundación Cajasol durante las primeras semanas de octubre de 2026, y la ceremonia de entrega de premios incluirá el estreno de la composición ganadora y de aquellas obras finalistas que el jurado considere oportunas, bajo la batuta de la directora de la OSFE.

Con esta iniciativa pionera, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la promoción del flamenco "como seña de identidad cultural de Andalucía y patrimonio universal, tendiendo puentes entre la raíz jonda y la música sinfónica para abrir nuevos caminos de expresión artística".