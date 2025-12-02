La Fundación Cajasol y el Coto Córdoba de Baloncesto impulsarán el deporte base y la formación en valores

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido (izda.), y el presidente del CCB, Rafael Blanco, en la firma del acuerdo. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Coto Córdoba Club de Baloncesto (CCB) han suscrito un importante convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el proyecto deportivo, social y formativo que desarrolla el club cordobés. El acuerdo, firmado en la sede de la Fundación Cajasol por su presidente, Antonio Pulido, y el presidente del CCB, Rafael Blanco, tendrá vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

Según ha indicado la fundación en una nota, gracias a esta alianza, la entidad realizará una aportación económica destinada íntegramente al impulso de actividades educativas, formativas y deportivas del club, en especial aquellas vinculadas al deporte base y las categorías no profesionales.

Durante el acto, Antonio Pulido ha destacado la importancia de "apoyar iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven valores esenciales como el esfuerzo, la igualdad y el trabajo en equipo". Ha añadió, además, que "tenemos voluntad de estar presentes cada vez más en Córdoba; también en el deporte, como vehículo de transformación social. Hemos iniciado una colaboración con el equipo femenino, que pasará a llamarse Cajasol; también se ha concretado una colaboración con el masculino en calidad de patrocinio en sus camisetas. Esperamos que esto se ponga en marcha al inicio de la próxima temporada y que vaya a más".

Por su parte, el presidente del CCB, Rafael Blanco, ha remarcado que "este acuerdo supone un impulso fundamental para nuestro proyecto formativo y social, reafirmando nuestro compromiso con la formación de jóvenes deportistas y con la integración a través del deporte".

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es la cesión del 'naming right' del equipo senior femenino, que pasa a denominarse Cajasol Córdoba Baloncesto Femenino, con presencia destacada de la imagen de la Fundación Cajasol en su equipación oficial, indumentaria técnica y contenidos digitales.

Asimismo, se concreta la visibilidad de la Fundación Cajasol en distintos soportes vinculados al club: camisetas de juego y calentamiento de los equipos femeninos y del senior masculino de 2ª FEB, paneles de prensa, 'photocalls', cartelería oficial, retransmisiones televisivas, terreno de juego, web oficial, redes sociales, material audiovisual, promocional y carnés de socios.

El convenio incluye, además, un amplio programa de acciones centradas en la promoción del deporte entre niños y jóvenes, especialmente en zonas de transformación social. También se contempla el apoyo a las escuelas deportivas, la formación de técnicos y monitores, la organización de actividades para fomentar la educación en valores, iniciativas solidarias vinculadas al club y sus deportistas, así como el acercamiento del baloncesto a centros educativos y entidades sociales mediante entradas y acciones específicas.

El acuerdo incorpora también servicios de atención médica y asesoramiento para los equipos de cantera, así como un plan de visibilidad que permitirá reforzar la presencia institucional de la Fundación Cajasol en todos los canales del club.

Con esta alianza, el Coto Córdoba Club de Baloncesto y la Fundación Cajasol consolidan un proyecto común con vocación de futuro, que permitirá ampliar el impacto del baloncesto cordobés dentro y fuera de las pistas, reforzando su carácter formativo, social y solidario.