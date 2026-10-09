La Fundación Cajasol en Huelva acoge la próxima semana una conferencia y la apertura del III Ciclo de Blues

Cartel de la conferencia 'Del INTA al Cedea'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol continúa la próxima semana con su programación cultural en Huelva a través de dos propuestas dirigidas al conocimiento y a la música en directo, que tendrán lugar en la sede de la entidad ubicada en la calle Puerto, número 10 (cuarta planta), con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado en un comunicado, la primera de las citas se celebrará el próximo 14 de octubre a las 19,00 horas en marco del ciclo 'Cuatro Pinceladas Culturales', iniciativa organizada de manera conjunta con la Asociación Amigos del Museo Onubense.

En esta ocasión, la sesión acogerá la conferencia titulada 'Del INTA al Cedea', la cual correrá a cargo de Laura Vargas Vázquez y Susana Collantes Coronel.

Por su parte, la oferta musical llegará el 16 de octubre a las 20,30 horas con la inauguración del III Ciclo de Blues y Música Negra. La jornada inaugural contará con la actuación del grupo Slideboy Vegas & His Blues Buddies, una formación que ofrecerá un recorrido por los sonidos del blues, el country y el rock & roll de raíces americanas.

Con estas actividades, la Fundación Cajasol mantiene su apuesta por ofrecer una programación cultural "abierta a todos los públicos" y orientada a "consolidar espacios de encuentro" centrados en la divulgación, las artes y la cultura en la provincia.