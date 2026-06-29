La Fundación Cajasol llena de música julio en Huelva con la undécima edición de 'Los Jueves en la Calle'

Cartel de 'Los Jueves en la Calle' de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tango renovado, cante mestizo, blues sin artificios y rock callejero confluyen en el cartel de la undécima edición de 'Los Jueves en la Calle', el ciclo musical al aire libre que la Fundación Cajasol organiza durante todo el mes de julio en Huelva. La cita, ya consolidada en el calendario cultural onubense, se celebrará durante cuatro jueves consecutivos frente a la Sala El Comercial, en la calle Jesús de Nazareno, 12, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el ciclo abre el jueves, 2 de julio, con Malevaje y su espectáculo 'Se acabó la tregua', una propuesta que la formación dedica al tango llevándolo a su máxima expresión, sin renunciar por ello a otros territorios de la música popular como el bolero, la ranchera o la canción francesa. La banda interpretará clásicos del repertorio universal junto a piezas compuestas por sus propios miembros, en una lectura personal con la que la formación abre nueva etapa.

La segunda cita, el jueves, 9 de julio, está reservada para Nya de la Rubia, cantautora trianera y actriz que ha desarrollado en paralelo su carrera musical y su trabajo en series televisivas como 'Mar de Plástico', 'La Peste' o 'Gigantes'. Su repertorio, perfilado a lo largo de tres discos (Puro, Raíces y Nya), pone en diálogo el soniquete del sur con los lenguajes pop y urbanos del presente, una búsqueda que la ha llevado a colaborar con artistas como Juan Magán, La Mari de Chambao, Miguel Campello, Omar Montes o Moncho Chavea.

El jueves, 16 de julio, será el turno de The Blues Shake Machine, un power trío onubense que revisita el blues desde una mirada actual, en la que la fidelidad al género convive con una energía directa y sin artificios. Su directo combina clásicos "imprescindibles" del blues y temas más contemporáneos, con "un sonido crudo que prima la improvisación y la complicidad entre los músicos", razón por la cual la formación "ha consolidado en los últimos años una presencia reconocible en la escena local".

El ciclo se despide el jueves, 23 de julio, con Poncho K, nombre artístico de Alfonso Caballero Romero, cantautor sevillano que define su música como "rock con pinceladas flamencas, poesía callejera" y que en 2026 celebra sus veinticinco años de carrera. La parada onubense se enmarca en la gira de presentación de '333', su noveno álbum de estudio, recorrido que arrancó con un triple lleno en la Sala Mon de Madrid.

Once años en cartel avalan la trayectoria de un ciclo que la Fundación mantiene en su programación de verano para Huelva, ya que combina la música popular con la ocupación lúdica del espacio público en pleno centro de la ciudad. Los cuatro conciertos darán comienzo a las 21,00 horas frente a la Sala El Comercial, con entrada libre hasta completar aforo.