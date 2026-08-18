La Guardia Civil detiene en apenas una hora al autor de un conato de incendio en El Tanque (Tenerife)

La Guardia Civil detiene en menos de una hora al presunto autor de un conato de incendio en El Tanque (Tenerife) - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en apenas una hora al presunto autor de un conato de incendio registrado en la tarde de este martes en la zona de San José de Los Llanos, dentro del municipio de El Tanque (Tenerife).

Según ha informado la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, el arresto ha sido posible gracias a la rápida actuación de los agentes que, junto con la colaboración ciudadana, permitió localizar y detener al hombre.

Por su parte, el conato ha sido extinguido por los efectivos de extinción de incendios, quienes continúan realizando labores de refresco en la zona para evitar posibles reactivaciones.

Finalmente, la Guardia Civil ha indicado que el detenido pasará a disposición judicial una vez finalice la instrucción de las diligencias correspondientes.