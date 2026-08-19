La Guardia Civil intercepta en Ceuta una embarcación con siete inmigrantes que se dirigía a la Península

La Guardia Civil interceptaron Ceuta una embarcación con siete inmigrantes que se dirigía a la Península - AUGC

La AUGC alerta de que las mafias usan Ceuta como plataforma para trasladar inmigrantes directamente a la Península

MADRID/CEUTA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Ceuta han interceptado una embarcación de recreo con siete inmigrantes a bordo y dos presuntos patrones que había zarpado desde los acantilados de La Sirena con rumbo directo a las costas peninsulares, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 horas de este lunes, cuando agentes de la 2ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, integrados en una patrulla de costas, observaron con ayuda de prismático, a un grupo de siete u ocho personas junto al mar, cerca de las cuales había dos garrafas de color naranja compatibles con combustible.

Según el relato de AUGC, el grupo subió posteriormente hasta el edificio de La Sirena, donde permaneció durante unos quince o veinte minutos manipulando teléfonos móviles, y después descendió de nuevo hacia la orilla por el lado opuesto del acantilado, fuera de la vista de los agentes.

Minutos más tarde, tres personas bordearon el acantilado, recogieron las garrafas y desaparecieron. Apenas tres minutos después, una embarcación de recreo de fibra y de color blanco zarpó con rumbo directo a la Península.

Los agentes transmitieron toda la secuencia en tiempo real al Centro Operativo de Servicios (COS), que activó al Servicio Marítimo. Una patrullera llegó al lugar unos cuatro minutos después de la salida de la embarcación.

Al advertir la presencia de la Guardia Civil, el patrón intentó regresar a tierra realizando maniobras evasivas y dos de los ocupantes se arrojaron al agua. Poco después, la embarcación zozobró y el resto de las personas que viajaban en ella cayeron también al mar.

La intervención concluyó con la interceptación de dos presuntos patrones y siete inmigrantes, sin que se tenga constancia de heridos de gravedad. Los agentes documentaron la actuación mediante vídeos y fotografías que han sido incorporados a la instrucción del correspondiente atestado.

LA AUGC PIDE MÁS MEDIOS

La AUGC, que ha felicitado a los guardias civiles de la patrulla de costas y a los componentes del Servicio Marítimo que participaron en la actuación, y ha destacado su capacidad de observación, su paciencia y la anticipación ante los movimientos detectados.

La asociación ha señalado que las redes de tráfico de personas están utilizando embarcaciones con destino directo a la Península para eludir los controles en las ciudades autónomas e introducir irregularmente a inmigrantes en territorio peninsular.

Ante esta situación, ha reclamado reforzar los medios marítimos, terrestres y aéreos disponibles en la frontera sur y reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo por la exposición del personal destinado en estos dispositivos.