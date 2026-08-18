Emiratos suspende "toda" relación comercial con Irán tras un presunto ataque con misiles desde el país asiático

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos en una mezquita de Abu Dabi - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (UAE) ha anunciado en las últimas horas de este martes la suspensión de "todos" sus intercambios comerciales y transacciones financieras con Irán, una medida que llega tras denunciar el lanzamiento de misiles desde el país asiático.

"A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido todas las actividades comerciales, los intercambios mercantiles y las transacciones financieras con Irán hasta nuevo aviso", ha informado en sus redes sociales la directora de comunicaciones del Ministerio de Exteriores, Afra Al Hameli.

La representante emiratí ha asegurado pese a ello que Abu Dabi mantiene su "firme compromiso con la salvaguarda de la integridad del sistema financiero internacional", al tiempo que ha defendido su apuesta por "el diálogo" para promvover la estabilidad y prosperidad regionales.

El anuncio llega horas después de que el Ministerio de Defensa emiratí haya denunciado en redes sociales un ataque con "dos" misiles balísticos desde territorio iraní que, sin embargo, no han conseguido su objetivo y "cayeron al mar".

Las autoridades iraníes han rechazado estas acusaciones que van en contra del "principio de buena vecindad" y que son "perjudiciales" para los esfuerzos en curso para prevenir la escalada de tensiones en el golfo Pérsico.

Así lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, que ha emplazado a los países de la zona ha que se abstengan de vertir "acusaciones infundadas" contra Teherán, dadas las "numerosas operaciones de falsa bandera" por parte de Estados Unidos e Israel.