La Fundación Cajasol y el Real Ciencias Rugby Club firman un acuerdo para impulsar la "dimensión social" del deporte

El Presidente De La Fundación Cajasol, Antonio Pulido, Y El Presidente Del Real Ciencias, Rafael Monserrat De La Paz,. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Real Ciencias Rugby Club han firmado un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el deporte como "herramienta educativa y social".

El acuerdo, firmado por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Rafael Monserrat de la Paz, presidente del Real Ciencias, da continuidad a la cooperación que ambas entidades mantienen desde hace varios años y su compromiso con "la promoción de valores como el esfuerzo, la igualdad y el trabajo en equipo".

Según una nota emitida por la Fundación, el pacto incluye diversas iniciativas "dirigidas especialmente a los más jóvenes", con actividades que "combinan la práctica deportiva con la formación en valores", además de medidas para "promover la igualdad de oportunidades" y hacer del rugby "un espacio inclusivo y accesible".

Como parte de esta colaboración, el equipo senior del club pasará a denominarse esta temporada 'Cajasol Real Ciencias Sevilla', en reconocimiento al "apoyo de la Fundación Cajasol y su apuesta constante por el deporte sevillano".

Desde ambas instituciones se ha destacado la "importancia" de este tipo de sinergias para "seguir construyendo una sociedad más cohesionada, con el deporte como herramienta fundamental para la integración y el desarrollo personal".