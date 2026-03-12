Fundación Cajasol reúne en una exposición más de 40 piezas nuevas de la Semana Santa de Cádiz

Autoridades en la inauguración de la exposición 'Estrenos. Semana Santa 2026' en la Fundación Cajasol de Cádiz - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, ha inaugurado la exposición 'Estrenos. Semana Santa 2026', una muestra que reúne más de 40 piezas nuevas de orfebrería, bordado y talla de las cofradías gaditanas.

Desde su primera edición en 2019, y con el único paréntesis de los años de pandemia, esta exposición, comisariada por Pablo Durio, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más esperados de la cuaresma gaditana, ha indicado Fundación Cajasol en una nota.

La exposición reúne piezas de casi todas las hermandades de la ciudad que procesionarán durante la Semana Santa de este año, con el propósito de adelantar "con el máximo detalle" las novedades patrimoniales que estrenarán los pasos y cortejos gaditanos, y reconocer la labor de artesanos y talleres especializados en disciplinas como la orfebrería, el bordado en seda, la talla en madera y la aplicación de pan de oro.

Como ha señalado Pablo Durio, la muestra pone en valor la labor que realizan las hermandades para "conservar y enriquecer el patrimonio artístico" de esta manifestación religiosa, al tiempo que pone de relieve la labor artesanal y artística que se realiza en los talleres.

Entre los estrenos más destacados de la presente edición figuran los pasos procesionales de la Reina de Todos los Santos, de la hermandad de la Sagrada Cena, y del Señor de la Humillación, de la cofradía de Piedad, junto a los nuevos hábitos que lucirán los hermanos en los cortejos de la cofradía del Huerto y de Medinaceli.

La muestra recoge también el avance en el dorado de los pasos del Prendimiento y de La Cena, los nuevos soldados romanos que se incorporan a la escuadra de la cofradía de Ecce-Homo, el techo de palio de la Vera-Cruz o las potencias del Señor de la Columna, entre otras piezas.

En conjunto, se ofrece un recorrido por "la vitalidad creativa" de las 19 hermandades participantes y por los talleres de toda la geografía, que temporada tras temporada renuevan y enriquecen el repertorio artístico de la Semana Santa gaditana.

La exposición forma parte "del compromiso sostenido" de la Fundación Cajasol con el patrimonio cultural y religioso de Cádiz, una ciudad cuya Semana Santa constituye "una de las expresiones más singulares de la identidad andaluza", como ha defendido la entidad, que a través de iniciativas como esta, destina sus espacios a la preservación y la difusión de un legado artístico, construido año tras año por las hermandades y por los artesanos que dan forma a su historia.

'Estrenos. Semana Santa 2026' puede visitarse en la Fundación Cajasol en Cádiz hasta el próximo 20 de marzo, en horario de lunes a domingo, de 11,00 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 20,30 horas, siendo de entrada libre hasta completar aforo.

Al acto de apertura han asistido el concejal de Hermandades y Cofradías del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, la concejala de Salud, Juventud e Infancia, Artesanía, Gloria Bazán, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, así como Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, y Pablo Durio, comisario de la muestra.