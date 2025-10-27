El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería acoge el viernes un concierto acústico de Laura Diepstraten

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería arranca su programación de artes escénicas con un concierto en acústico de Laura Diepstraten el próximo 31 de octubre a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La joven cantante, pianista y compositora, ganadora además en 2021 del Festival Euro Low Vision --Eurovision para artistas ciegos-- representando a España; ofrecerá un acústico junto al guitarrista Pepe Rodríguez donde presentará el nuevo single 'Miedo a volar' y dará a conocer su último lanzamiento 'Amor de verano', un adelanto "cargado de personalidad" que anticipa lo que será su próximo álbum.

Según ha indicado Fundación Unicaja en una nota, el recital será accesible e inclusivo gracias a la colaboración de la Fundación Music for All. Contará con intérprete de lengua de signos, mochilas vibratorias, lazo de bucle magnético, préstamo de material, personal de apoyo y reserva de espacios preferentes.

La artista almeriense ha conseguido robar el corazón de los espectadores del programa 'Got talent', donde ha sido finalista. Con apenas 8 años ganó el IV Concurso Musical ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla en la modalidad de solista y con 11 años participó en el programa 'La Voz Kids'.

Ha recibido el Premio Andalucía Joven por el IAJ y la Bandera de Andalucía de las Artes en la provincia de Almería. "Esta almeriense se ha convertido en todo un símbolo de liderazgo artístico y cultural para muchos jóvenes", han valorado.