El CES provincial de Jaén y Fundación Unicaja convocan la XI edición del Premio de Investigación

Manuel Parras en la presentación de la XI edición del Premio de Investigación - CES PROVINCIAL DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén, en colaboración con la Fundación Unicaja Jaén, ha convocado la XI edición del Premio de Investigación, un certamen que, según el presidente del CES, Manuel Parras, "se ha consolidado como una referencia en el ámbito académico y científico andaluz".

La convocatoria, de carácter bienal, tiene como objetivos fomentar y reconocer trabajos de investigación originales e inéditos que analicen la realidad socioeconómica de la provincia de Jaén. El premio está dotado con 3.000 euros y conlleva además la publicación del trabajo ganador en formato papel y digital para su difusión y contribución al conocimiento colectivo.

En su intervención, el presidente del CES Provincial, Manuel Parras, ha hecho hincapié en que se buscan trabajos "sobre temas que incidan directamente en la provincia o bien temas colaterales que tengan una cierta influencia en el espectro socioeconómico de Jaén, ya sean científicos, sociales, económicos o de otros campos como el patrimonio".

Asimismo, ha subrayado que que la convocatoria de este premio responde al convencimiento de que hay "una vinculación directa entre el conocimiento riguroso y desarrollo territorial para tomar iniciativas que propicien mejoras".

"Para nosotros es un tema capital, ya que desde el CES hacemos recomendaciones tanto a la administración pública como a la sociedad jiennense y a iniciativas privadas, así que cuantas más propuestas recibamos y de mayor calidad, podremos hacer recomendaciones y estudios más específicos sobre temas que afectan a la provincia", ha dicho Parras.

El premio está abierto a la participación de personas físicas y equipos de investigación vinculados a universidades, centros de estudios e instituciones públicas o privadas, que presenten trabajos inéditos y rigurosos.

Parras ha incidido en que la convocatoria está dirigida a un amplio abanico de propuestas, "desde tesis doctorales hasta trabajos fin de máster como los de personas y grupos de investigación que elaboren ensayos sobre la provincia de Jaén o de temas que le incumban".

Sobre las expectativas de participación, Parras ha auspiciado que esperan superar la decena recibida en la última convocatoria del galardón. "Hay años, como en la décima edición, en los que, que dada la alta calidad de los trabajos recibidos, hemos otorgado también un accésit con la publicación en papel y digital del trabajo". Todos ellos se pueden consultar en el portal web del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén.

El plazo de presentación de candidaturas se mantiene abierto hasta el 31 de octubre de 2025. Para participar, es necesario cumplir con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y disponibles en la web oficial del CES Provincial.