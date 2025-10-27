Fundación Unicaja aborda en Sevilla los grandes desafíos del futuro con el ciclo de diálogos 'Cultura 360º'

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja abordará los grandes desafíos del futuro en su nuevo ciclo de conferencias y diálogos con pensadores y divulgadores 'Cultura 360º'. En este sentido, el poeta, dramaturgo y actor Álvaro Tato será el encargado de inaugurar el 6 de noviembre la programación de este espacio de reflexión que contará con la participación del escritor y editor Carlos Taibo; la bailaora y coreógrafa Rocío Molina; la filóloga, escritora y profesora Lola Pons; el ingeniero aeronáutico Juan Luis Cano y el mediador cultural, educador y editor Felipe Gil.

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla acogerá estos encuentros a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo. De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología el ciclo tratará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo, destaca en una nota de prensa.

'Cultura 360º' arrancará el 6 de noviembre con el poeta, dramaturgo y actor Álvaro Tato y su charla 'Clásicos vivos a escena' en la que reflexionará a partir de sus experiencias en compañías como Ron Lalá, Ay Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico acerca de la vigencia del teatro clásico universal, y reivindicará la urgente necesidad de los grandes clásicos en los tiempos actuales.

El 16 de diciembre el escritor y editor Carlos Taibo ofrecerá la ponencia 'Entre el decrecimiento y el colapso' en la que abordará los grandes peligros a los que se enfrenta la economía de nuestros días a nivel global y particular.

La programación continuará el 29 de enero con la bailaora y coreógrafa Rocío Molina con "Lo que el cuerpo sabe. Amagos e intenciones de mis formas flamencas"; una conferencia performativa donde la protagonista, Premio Nacional de Danza en 2010 y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2022, propondrá una reflexión viva sobre el cuerpo flamenco como territorio de conocimiento y transmisión.

El 19 de febrero la filóloga, escritora y profesora Lola Pons hablará en 'Las mujeres en la historia de nuestra lengua' sobre la presencia y relevancia femenina en la historia de la lengua española desde su nacimiento a nuestros días.

El ingeniero aeronáutico Juan Luis Cano abordará el 19 de marzo en su conferencia '¿Cómo nos protegen las agencias espaciales de los asteroides? El caso de 2024 YR4' cómo la Agencia Espacial Europea protege a la sociedad del riesgo que suponen los cuerpos cercanos a la Tierra y expondrá en detalle lo sucedido con el reciente caso del asteroide 2024 YR4.

La programación culminará el 13 de mayo con el mediador cultural, educador y editor Felipe G. Gil que dará a conocer en 'PRÓXYMO: cómo trabajar la cultura de Internet y la educación mediática en el aula' este programa para adolescentes y profesorado de centros de Andalucía que lleva funcionando en nuestra comunidad autónoma gracias a la red PLANEA desde el año 2020.

Todos los encuentros de 'Cultura 360º' se celebrarán a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla (Avenida de la Palmera, 45) con entrada libre hasta completar. Más información en 'www.fundacionunicaja.com/agenda'.