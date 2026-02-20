Fundación Unicaja entrega los premios del XLVII Concurso de Coplas del Carnaval Gaditano

Entrega de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha hecho entrega este viernes de los premios del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano, que se ha venido desarrollando durante los días 16, 17 y 18 de febrero en el tablao de la Plaza de San Agustín con la participación de un total de 36 agrupaciones.

Durante la noche, se han subido al escenario las dos mejores agrupaciones de las modalidades de coros, chirigotas y comparsas, además de la agrupación ganadora del Premio 'Bartolomé Llompart', según ha detallado la entidad en una nota.

En la categoría de coros, las agrupaciones 'La Carnicería' y 'La Esencia' se alzaron con el primer y segundo premio. Por su parte, en la modalidad de chirigotas el primer premio recayó en 'Los Amish del Mono...' y el segundo en 'Los muerting planner'. En la categoría de comparsas, las agrupaciones 'La Camorra' y 'OBDC Me quedo contigo' lograron el primer y segundo premio.

El Premio 'Bartolomé Llompart', que reconoce a la agrupación que mejor conecte con el público asistente, ha recaido en la chirigota 'Ssshhhhh!!!'. En el acto de entrega han estado presentes patronos y directivos de Fundación Unicaja, además de otros representantes de instituciones de la ciudad.

El jurado de esta edición, que ha valorado el nivel de los grupos participantes y "la vitalidad y la frescura" con la que la cantera del Carnaval comienza a aflorar en el concurso, ha estado compuesto por Fernando Bonat, Paula Marchena, Juan Manuel González y Juan Antonio Delgado.

El certamen, que este año ha vuelto a batir récord de participación, ha repartido un total de 18.000 euros. En esta edición se ha entregado un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros para las mejores agrupaciones de coros, chirigotas y comparsas a concurso. El Premio 'Bartolomé Llompart' ha galardonado con 3.000 euros al grupo que mejor sintoniza con el humor gaditano.

La Fundación Unicaja lleva cerca de medio siglo apoyando esta tradicional fiesta mediante la organización de este concurso, que tiene como objetivo fomentar la conservación y el mantenimiento de las tradiciones populares, y que se erige como uno de los certámenes más antiguos de la provincia.