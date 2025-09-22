Fundación Unicaja patrocina un libro que recorre la trayectoria y reflexiones del diseñador gráfico Héctor Velázquez. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja patrocina el libro 'Memoria gráfica. Héctor Velázquez. 1969- 2017', que recopila y revisita la extensa y significativa producción del diseñador gráfico y publicitario, una de las figuras más influyentes en el ámbito gráfico de Andalucía.

La presentación tendrá lugar en la Sala Fundación Unicaja María Cristina el martes 30 de septiembre a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, han informado desde dicha entidad a través de una nota.

La obra, editada por la editorial Experimenta y patrocinada también por Cetursa Sierra Nevada, recorre una larga trayectoria profesional entre Buenos Aires y España, dejando testimonio de la evolución del diseño y la comunicación visual desde los 70 hasta hoy a través de la mirada íntima, crítica e irónica de Héctor Velázquez sobre su trabajo y el entorno profesional en el que se desarrolló.

Un relato, narrado por el propio autor y acompañado de una selección visual de imágenes y eslóganes, que no solo documenta una vida profesional prolífica sino que ilustra los cambios tecnológicos, sociales y estéticos que marcaron el diseño gráfico desde finales del siglo XX hasta el presente e invita a reflexionar sobre el papel del diseñador en la transformación de la comunicación contemporánea.

Nacido en Buenos Aires, Velázquez es dibujante publicitario, creativo, diseñador gráfico y director de arte. Desde 1974 reside en España, donde ha desarrollado una trayectoria profesional "sólida y reconocida", han apuntado, en el ámbito de la comunicación visual y la publicidad.

Formado en Dibujo Publicitario en la Escuela Técnica Raggio, inició su carrera en destacadas agencias argentinas como Publicitarios Asociados, S.A. y Luciarte Publicidad, trabajando para marcas como Coca-Cola, Compañía Nobleza de Tabaco, Bank of American o Bodegas y Viñedos Graffigna.

Ya en España, colaboró con estudios y agencias como 2 Studios, S.A. (Madrid) y Alas BSB (Granada)y estableció en los 80 una de las agencias de publicidad más pioneras de Granada, DCP Publicidad.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue su labor como jefe del Departamento de Diseño de Cetursa Sierra Nevada, S.A., desde donde lideró la transformación de la imagen gráfica de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, una identidad visual reconocida internacionalmente y mantenida durante casi 25 años.