Fundación Unicaja publica y presenta el libro 'Poema de horas bajas' de Carmen Corcelles

Fundación Unicaja publica el libro 'Poema de horas bajas' de Carmen Corcelles - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha publicado el libro 'Poema de horas bajas' de Carmen Corcelles, una obra que se encarga de explorar los estados emocionales vinculados a la pérdida, la soledad, el duelo y la conciencia del paso del tiempo. El acto de presentación tendrá lugar el martes 15 de septiembre a las 19,00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina en Málaga con entrada libre hasta completar aforo.

'Poemas de horas bajas' es una obra de carácter íntimo y profundamente autobiográfico en la que la autora convierte la escritura en una forma de expresar y afrontar el dolor. El libro nace de sentimientos muy personales vinculados especialmente a la pérdida, la ausencia, la soledad y el miedo a la despedida, han informado desde la entidad en una nota.

La propia autora reconoce que escribe cuando atraviesa momentos de profundo duelo, trasladando al papel unas emociones que siente desde la infancia y que han permanecido presentes a lo largo de su vida. La obra pone así el acento en la fragilidad emocional ante la pérdida de los seres queridos y en la necesidad de escribir aquello que resulta difícil expresar de otra manera.

Según han indicado, "no se plantea el dolor desde una perspectiva de superación o búsqueda de consuelo, sino que se presenta de una manera directa, desnuda y sincera". Esa sinceridad es precisamente uno de los rasgos que definen la escritura de Carmen Corcelles: una prosa limpia, concisa y alejada de adornos innecesarios.

Carmen Corcelles es poeta y artista plástica que ha desarrollado una obra literaria centrada principalmente en la poesía, caracterizada por una voz intimista y confesional que reflexiona sobre la experiencia vital, la memoria, el paso del tiempo y los vínculos afectivos.

Han destacado que su escritura aborda con continuidad temas como la pérdida, la soledad y el duelo, sin renunciar a la presencia del amor y la esperanza como ejes de permanencia. Paralelamente, ha mantenido una actividad artística en el ámbito de las artes plásticas, que ha acompañado de forma discreta su desarrollo creativo.

Esta dimensión visual se integra de manera secundaria en su trabajo literario, especialmente en la atención a lo cotidiano y en la construcción de imágenes, sin desplazar el núcleo central de su obra, esencialmente poético.

"Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones", han indicado, punto en el que han apuntado que el sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados.

El catálogo y librería virtual están disponibles en https://libreria.fundacionunicaja.com/ Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.