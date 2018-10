Adelante Andalucía pide unas infraestructuras ferroviarias "de calidad" para la provincia de Huelva

Publicado 30/10/2018 19:52:40 CET

La cabeza de lista de Adelante Andalucía en Huelva, María de Gracia González, y el número dos de esta misma candidatura, Rafael Sánchez Rufo, han visitado este martes la estación de trenes de Huelva, donde han pedido infraestructuras ferroviarias "de calidad" para la provincia.

Según han informado en una nota de prensa, ambos han informado sobre las propuestas de Adelante Andalucía para que Huelva y su provincia "tengan unas comunicaciones ferroviarias decentes, de las que hasta ahora carece, y capaces de garantizar la movilidad de la población y el acceso por tren, tanto a nuestra ciudad, como para enlazarla con Sevilla y con Extremadura". E incluso, abogan por "recuperar la línea ferroviaria con la frontera portuguesa por Ayamonte, desmantelada por el PSOE".

La candidata de Adelante Andalucía por Huelva ha asegurado que "el modelo AVE se ha convertido en la única referencia de la agenda gubernativa, ajena a las necesidades cotidianas de la ciudadanía, donde prima la conectividad de personas de alto nivel de renta, frente la movilidad de la mayoría". Para María de Gracia González, "este modelo de AVE está impulsado por intereses especulativos y electoralistas, que impulsa Susana Díaz al compartir sin matices el modelo de infraestructuras que defienden Ciudadanos y el PP".

Ha manifestado, además, que "estamos asistiendo al desmantelamiento del tren de media distancia y transporte de mercancía, con encarecimientos de los desplazamientos que son prohibitivos para una gran mayoría, por lo que queda doblemente incomunicada, o es cara o no tiene servicio".

La candidata de Adelante Andalucía ha responsabilizado de esta situación en Huelva a "una administración desleal de los recursos públicos, así como a una incapacidad de sus gestores". Además, ha indicado que "el déficit de infraestructuras lastra el potencial de desarrollo económico y social de nuestra provincia".

En este sentido, a su parecer, "urge que se realicen inversiones urgentes en las líneas deficitarias de Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra, así como impulsar la conexión ferroviaria en Portugal, recuperando la línea Gibraleón-Ayamonte".

Por su parte, Rafael Sánchez Rufo ha mostrado su disconformidad con "ese debate falso" de más de diez años sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias de Huelva. "Diez años entrando en la estrategia del Partido Popular y el PSOE, que son los que se han alternado en el Gobierno de Madrid", ha continuado.

Sánchez Rufo ha acusado a ambos partidos de "obedecer a quien nos señala con un dedo al horizonte, diciéndonos que en el horizonte está el AVE, que nos anima a caminar hacia él, sin contarnos que cada vez que nos acercamos un paso al horizonte, el horizonte se aleja un paso". Y todo esto, ha añadido, "para que mientras no nos planteemos en el debate provincial, que la gente que viene a esta estación, cuando se monta en un tren, no sabe cuando va a llegar y no sabe cómo va a llegar".

Frente a esto, el número dos de Andalucía Adelante ha recordado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha olvidado "completamente" de Huelva en las inversiones de media distancia, y aun así "hoy mismo vuelven a vender la foto, sin contenido alguno, de representantes de la Diputación y el Ayuntamiento que se erigen en emperadores de la provincia de Huelva para controlar la reivindicación de esta provincia para las infraestructuras ferroviarias y seguir engañando a la población porque no tienen intención de hacerlas, coincidiendo en ello con Ciudadanos y el PP".

El candidato de Adelante Andalucía por Huelva ha calificado de "curioso" que cuando gobernaba el Partido Popular en el Gobierno central, tanto el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, como el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, "centraran su trabajo en tejer alianzas en esta materia, y cuando cambia el gobierno en Madrid, ya lo anterior no vale y quien tiene la portavocía de los intereses y de las necesidades ferroviarias en Huelva son exclusivamente ellos dos, como emperadores de esta provincia acompañados de la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo".

Sánchez Rufo ha considerado todo esto de "impresentable, porque es un manoseo de los ayuntamientos, colectivos, sindicatos, a los que usan cuando les conviene en su estrategia política, y a los que tiran cuando no les conviene".

En definitiva, Adelante Andalucía apuesta por luchar por las verdaderas necesidades de la ciudadanía, "de tener trenes rápidos, fiables, seguros, con horarios que se adapten a las necesidades de la gente, y con precios asequibles para la clase trabajadora".