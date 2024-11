Adelante señala una subvención de 3,5 millones a Senderos del Rocío en el Presupuesto 2025 acogida a fondos UE

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha denunciado este miércoles que el proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía incluye una inversión de 3,5 millones de euros para el proyecto Senderos del Rocío.

El anexo de inversiones del proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio incluye una partida de 3,5 millones de euros que se encuadra en el programa operativo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de fondos europeos, que se ejecuta con cargo a los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior es la responsable de esa partida, de la que señala que es una inversión que afecta a varias provincias. Esa inversión de 3,5 millones se enmarca en el programa 82A de este departamento, Acción Exterior.

El proyecto Senderos del Rocío lo abanderó inicialmente la fundación creada por el cantante José Manuel Soto, la Fundación Destino Rocío, por el que recibió 275.000 euros. Envuelto en una polémica por la justificación de ese incentivo, como han denunciado los grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía, el Gobierno andaluz ha reconvertido esa iniciativa privada para plantearse la creación de un Comisionado, cuya creación empezó a abordar en enero de este año en el Consejo de Gobierno.

El Gobierno andaluz señaló el 23 de enero "el impulso y la creación del proyecto de carácter público 'Senderos del Rocío', que traza una red de senderos que discurrirán por toda Andalucía y que se podrán hacer caminando, a caballo o en bicicleta para desembocar en la aldea de El Rocío". Se trataría de una red contará con ocho senderos que partirán desde las ocho provincias andaluzas y que transcurrirán fundamentalmente por vías pecuarias, caminos rurales y vías verdes.

"La finalidad de este proyecto es el desarrollo, proyección, difusión y fomento de la imagen de Andalucía", aseguró el Gobierno andaluz.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha hablado de "salvajada" y de "vergüenza" en su descripción de ese incentivo, por cuanto, tras reconocer que "no sabemos si tiene relación" con el Comisionado que anunció el Gobierno andaluz, lo ha vinculado directamente con el proyecto que presentó José Manuel Soto.

Mora ha presentado esa inversión como "el segundo tema" de lo que ha descrito como su serie sobre "los chiringuitos de Juanma", en alusión al presidente de la Junta de Andalucía, ya que es el segundo episodio después de que hace dos semanas, el 23 de octubre, diera cuenta de un incentivo de 2,5 millones del Gobierno andaluz para el canal online de retransmisiones taurinas OneToro TV, que ha calificado este miércoles como "un chiringuito que sirve para ver corridas de toro en las redes", mientras ha indicado que la empresa propietaria tiene "un descubierto de 12 millones".

La diputada de Adelante Andalucía ha ironizado sobre la hoja de ruta que suele seguir Vox acerca de señalar lo que llama chiringuitos del Gobierno andaluz, en alusión al sector público empresarial autonómico, para indicar a "a ver si a Vox le da por denunciar el chiringuito de José Manuel Soto y sus caminos del Rocío".

Mora ha denunciado que el proyecto original de Senderos del Rocío, "un proyecto turístico sobre el camino del Rocío que no tenía trabajadores ni actividad", para considerar que si para recibir incentivos públicos "cualquier persona debe presentar un proyecto, él no tuvo que hacer nada y se le dieron 275.000 euros que no tuvo que justificar".

La parlamentaria de Adelante ha indicado su intención de "solicitar toda la información" sobre esa inversión por cuanto su propósito es que "fiscalizaremos cada euro que salga" y con esa información sobre aspectos como "los empleados, la actividad que tiene la Fundación" y todo ese acopio "lo mandaremos a la Oficina Antifraude".