Muestras de apoyo desde Huelva a Carolina Marín tras su lesión en los juegos olímpicos

HUELVA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, has mostrado su apoyo a la jugadora onubense de bádminton Carolina Marín tras la lesión que sufrió este domingo durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, partido que iba ganando.

Preguntado por los periodistas en rueda de prensa, el delegado de la Junta ha confesado que sintió "mucha pena" que siendo unas "olimpiadas magníficas" para la onubense y "en un partido que tenía controlado, llegará esa lesión", toda vez que ha asegurado que le impactó "esas lágrimas de dolor y esa salida a la pista a dar las gracias con una silla de rueda vacía y ella de pie".

"Me emocionó verla y me dio mucha lástima porque es un trabajo de muchos años que se ve plasmado en unos días, como son las olimpiadas, que, además, iba saliendo como estaba esperado, pero que se te trunquen esas expectativas, no solamente para ella, para toda España, y para los onubenses, que teníamos puestas en ella muchas esperanzas y sabíamos que iba a cumplir, pues la verdad es que nos dio muchísima lástima y ver cómo esas lágrimas de dolor eran de impotencia a la misma vez", ha comentado.

Asimismo, ha remarcado que son "circunstancias de los deportistas", y que "está abierto a que cualquier incidente en cuanto a lesión les trunque su progresión y su futuro" y "ellos lo tienen asumido".

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, que, a través de un audio remitido a los medios, ha asegurado que este domingo "nos quedamos conmocionados con las imágenes". "Una pena, porque iba a ganar", ha añadido.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que le envió un mensaje tras lo sucedido "en el que le mostraba todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, mensaje que me contestó".

"Esperamos que tenga una pronta recuperación, lo antes posible y cuando ella venga, pues la recibiremos como se merece, porque toda Huelva la quiere y la apoya, es nuestra campeona y esperamos verla pronto y recibirla como debe hacerlo su tierra", ha subrayado.