HUELVA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha solicitado a la subdelegada del Gobierno, María José Rico, una Junta Local de Seguridad "urgente" ante su "preocupación" por la situación en el barrio onubense de El Torrejón y ha ofrecido "toda la ayuda" del Ayuntamiento, por lo que "la Policía Local se pone a disposición de la Policía Nacional en todo aquello que sea necesario".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodista en rueda de prensa, en la que Miranda ha que aunque la subdelegada le ha trasladado que la situación "está controlada" a ella "le preocupa y que en esa junta de seguridad "le he pedido que tratemos tanto El Torrejón como otros problemas de seguridad ciudadana que hay".

"Rico que está la situación controlada, pero a mí me sigue preocupando porque, evidentemente, ahí hay personas viviendo, hay niños por las calles, y me preocupa, la verdad. Me preocupa todo lo que salga en la ciudad, independientemente de que sea o no competencia del ayuntamiento. Me preocupa y me ocupa todo", ha insistido.

En este punto, ha remarcado que la subdelegada le ha dicho que sí se celebrará, por lo que la alcaldesa está "esperando que dé posibles fechas para tenerla lo antes posible".

El pasado martes, en el barrio onubense del Torrejón, un tiroteo se saldó con una persona fallecida y dos heridos, cuyas vidas no corren peligro. Asimismo, en la madrugada de este domingo vecinos del barrio alertaron de un nuevo "tiroteo", en torno a la 01,05 horas.

Los agentes de la Policía Nacional, que se personaron en el lugar tras el aviso de la sala coordinadora, confirmaron a este servicio de Emergencias que en el lugar "no había ninguna persona que necesitara asistencia médica" en ese momento, toda vez que confirmaron a Europa Press que sí se habían producido disparos, pero "al aire". Asimismo, la investigación continúa abierta aunque bajo secreto de sumario.