Por Andalucía pide plan "urgente" para garantizar la actividad de la Cooperativa Corchera de Berrocal

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha presentado una proposición no de ley en la Cámara autonómica para garantizar la continuidad de la Cooperativa Corchera de Berrocal tras el incendio de Niebla.

La iniciativa recoge que la destrucción de la práctica totalidad del alcornocal del municipio ha dejado a la cooperativa sin una parte esencial de la materia prima que necesita para trabajar. "Berrocal necesita que su alcornocal se recupere, pero también que la cooperativa siga en pie cuando eso ocurra. Si perdemos ahora la actividad, los empleos y el conocimiento de quienes trabajan el corcho, el daño del incendio se prolongará mucho más allá del monte", ha señalado Sánchez Rufo en una nota.

La propuesta insta a la Junta de Andalucía a elaborar, en un plazo máximo de dos meses, un plan extraordinario que asegure la continuidad de la cooperativa y sus puestos de trabajo mientras se recupera la capacidad productiva de los alcornocales.

También plantea facilitar, dentro de las posibilidades legales y mediante los procedimientos correspondientes, el acceso temporal a corcho de montes públicos de titularidad autonómica, así como promover acuerdos de suministro con propietarios, cooperativas y productores de otras zonas de Andalucía.

"La cooperativa ha planteado una salida concreta: disponer temporalmente de corcho de otros territorios para poder continuar su actividad. La Junta debe estudiar esa posibilidad y ayudar a hacerla viable con urgencia", ha defendido el parlamentario.

La iniciativa solicita además una línea extraordinaria de ayudas para cubrir, entre otras necesidades, gastos de estructura, mantenimiento de instalaciones y maquinaria y circulante.

Sánchez Rufo ha insistido en que "una ayuda puntual por sí sola no resolverá un problema que puede durar años": "Hace falta garantizar trabajo y materia prima durante todo el tiempo que el alcornocal necesite para recuperarse".

En materia forestal, la iniciativa propone un programa plurianual que incluya la regeneración natural, la plantación de alcornoques, la protección de los ejemplares supervivientes, la recuperación de los suelos y la prevención de nuevos incendios.