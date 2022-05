Ángeles Férriz (PSOE-A) llama a votar el 19J desde "la reflexión" porque "nos jugamos avanzar o retroceder"

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha llamado este martes a los colectivos sociales y a la ciudadanía a "reflexionar" sobre el Gobierno en la Junta de Andalucía "durante estos tres años y medio" y a que el 19 de junio "piensen su voto y se vaya a votar" porque "nos jugamos avanzar o retroceder".

Así se ha pronunciado Férriz en Huelva ante colectivos sociales y miembros del PSOE de Huelva durante la presentación del proyecto político de la formación en la provincia para las elecciones autonómicas, donde ha destacado que el 19 de junio hay "una cita importante", toda vez que ha apuntado que "o gobierna Juan Espadas o la extrema derecha y la derecha". "Estamos en vuestras manos y no es momento de retroceder".

En este sentido, la socialista ha criticado que "en pleno 2022 haya una formación política que quiera salirse de Europa, que considere que los sindicatos y la negociación colectiva no son importantes" y que "quiere romper el consenso y la convivencia", al tiempo que ha remarcado que Andalucía tiene "un potencial enorme" y que "no nos podemos permitir el lujo de ir para atrás. Hay que llevar a cabo proyectos que nos hagan crecer sobre la igualdad", ha añadido.

Férriz ha incidido en que "hay muchas cosas que han pasado en estos tres años y medio" que "no pueden pasar desapercibidas". Por eso, considera que "es importante que cuando se vaya a votar se reflexione muy bien qué se vota, porque eso va a condicionar el presente y el futuro".

Por ello, Férriz ha subrayado que "la alternancia política es lógica en democracia y ayuda a comparar con lo que se ha hecho anteriormente", pero que el PSOE estuvo en la Junta "27 años" porque "así lo quisieron los andaluces", toda vez que ha señalado que la formación hizo "cosas bien" y "algunas mal" porque "es imposible no equivocarse alguna vez en tantos años", pero que el partido ha "reflexionado" y ha hecho "cambios".

Así las cosas, se ha dirigido a los colectivos sociales, a los que ha reiterado que el 19 de junio la composición del Parlamento andaluz está "en manos de lo que decida la sociedad andaluza", toda vez que ha reseñado que los presentes son "líderes representativos de los colectivos".

En este punto, Férriz ha lamentado que la Junta "haya recibido en estos tres años la mayor inversión en la historia de la democracia" y que "teniendo la mayor inversión no se ha hecho nada para que los jóvenes tengan un proyecto de vida", así como manifestado "no comprender" que "la inversión extranjera haya descendido un 40 por ciento con la capacidad y proyección de la región", así como que haya "un gran número de empresas que se han ido de Andalucía".

"No me puedo cree que hayamos ido para atrás. No, la sanidad no funciona mejor que antes. El Gobierno andaluz ha sido incapaz de gastar 1.500 millones de superávit y 8.000 profesionales se han ido a la calle, muchas personas se han hecho seguros privados. No entiendo que se tarde dos años en acceder al sistema de dependencia, que se hayan eliminado unidades escolares, que se haya prescindido de 4.000 docentes. No entiendo que se haya retrocedido en elementos que ya teníamos ganados. No nos podemos permitir el lujo en Andalucía de ir para atrás", ha manifestado.

Por ello, ha remarcado que "hay que votar". "Voten lo que quieran, pero voten pensando en todo lo que nos rodea, en lo que nos jugamos y en no retroceder", ha dicho al tiempo que ha añadido que para ella es "un orgullo ser socialista y formar parte de su lista electoral".

Finalmente, Férriz se ha referido a los socialistas onubenses aseverando que "no se podría haber elegido a nadie mejor que a María Márquez" para encabezar la candidatura por la provincia de Huelva.

"No he visto a nadie defender su tierra como María Márquez. Me gusta la forma de hacer política de María, que no deja de salir a la calle y conocer sus problemas. Mujeres como ella son las que tienen que liderar el presente y el futuro y contigo al frente de Huelva nada va a salir mal", ha concluido Férriz.