Anuncian las ganadoras de los I Premios Gertrude Vanderbilt Whitney a la mujer onubense

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Huelva-Nueva York, junto a la Universidad de Huelva, ha anunciado las galardonadas de la primera edición de los Premios Gertrude Vanderbilt Whitney, que reconocen a mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la provincia de Huelva, entre las que destacan las categorías de Educación, Sanidad, Gastronomía y Economía/Empresa

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la organización ha agradecido la participación ciudadana, con cientos de sugerencias de candidatas que fueron valoradas para este certamen. "El proceso de selección ha sido un desafío, ya que todas las propuestas recibidas representan un ejemplo de excelencia y compromiso con nuestra provincia", han señalado. Tras una "rigurosa evaluación", se seleccionaron tres finalistas por cada una de las siete categorías establecidas: Acción Social, Cultura, Deportes, Economía y Empresa, Educación, Gastronomía (productores y Horeca), y Salud.

De este modo, en la categoría de Educación la ganadora ha sido Lourdes Luengo Pato. Lourdes Luengo cursó la carrera de Biología en la Universidad Complutense en los años sesenta. Durante cuarenta años fue docente en centros educativos de la provincia. En 1973 obtuvo por oposición la Agregaduría de Ciencias Naturales y en 1980 la Cátedra de Ciencias Naturales. Es profesora en la UNED de Huelva y Coordinadora TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) del IES La Rábida, asumiendo la formación TIC del profesorado en la mayoría de los Centros Escolares de Huelva y provincia.

Además, ha participado en la elaboración de los libros de texto de Biología para Bachillerato de la Editorial McGraw-Hill Education. Elaboró una gran cantidad de material digital de Biología que ha dejado en internet y actualmente se sigue usando. Actualmente, disfruta publicando pequeños vídeos de Biología en las redes sociales donde es conocida como @abulouypatosita. Como consecuencia de esta labor el pasado mes de octubre recibió el premio EDE (Educadores Digitales España) al mejor educador digital en Ciencia.

En el apartado de Salud el premio ha sido para Elena Uceda Torres. Uceda nació en Sevilla, se crió entre Cantillana y Morón. Durante sus estudios de Medicina conoció a su marido y, más tarde, se casó y vive en Huelva desde hace veintinueve años. Desde que tenía uso de razón quiso ser médico, como su padre. Recién casada, ya en Huelva, los doctores Virizuela y Bayo confiaron en ella para trabajar con sus pacientes en fase paliativa. Alternó y compaginó con guardias en Clínica Los Naranjos y Clínica San Pedro.

En 2001, la Asociación Española contra el Cáncer la contrató como médico de su Unidad Domiciliaria Rural de Cuidados Paliativos. Desde entonces estudió y se formó de la mano de maestros como Vicente de Luis, José Enrique Núñez, Juan Luis González y Tomás Camacho.

Por otro lado, el premio de Gastronomía (productores y Horeca) es para Begoña Sauci. Begoña, junto con su hermana Montserrat, forma parte de la tercera generación de Bodegas Sauci. En el año 2002 ellas se convierten en las primeras mujeres bodegueras del Condado de Huelva. Desde entonces han conservado y engrandecido su legado, sacando vinos blancos y, posteriormente, tintos, manteniendo el valor de los vinos tradicionales de Huelva, como los vinos generosos y los vinos naranjas. Apostaron por cambiar la imagen como su conocido vino naranja (S' Naranja), pintando su botella en naranja.

El resto de sus vinos tienen un rostro de mujer en su etiqueta, no solo porque lo elaboran mujeres, sino por romper el tópico de que "los vinos (o ciertos vinos) no son para mujeres" y estos diseños "no están realizados al azar, si no que cada rostro representa un tipo de vino y el tipo de persona que lo toma".

Además, las hermanas Sauci crearon el 2012 el proyecto 'Sauci con el Arte' y que consiste en fusionar el vino con el arte, realizando exposiciones en la bodega y un Mercado de Arte anual, y que cada año recibe más visitantes y más artistas interesados en participar.

En 2018 iniciaron su comercio por internet y han ampliado la gama de los vinos generosos con un Amontillado en el 2022 y un recién estrenado Palo Cortado. Las hermanas Sauci han sido reconocidas con la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva, el Premio Mujeres Faro o uno de los Premios Andanatura.

Por otro lado, en Economía y Empresa, Mabel Díaz Orta ha conseguido el galardón. Mabel Díaz es la directora general de Supermercados El Jamón, una cadena de supermercados con "fuerte presencia" en Andalucía. La empresa tiene raíces familiares, fundada en 1966 en Lepe (Huelva) por Paco Díaz y su esposa Manoli Orta, quienes comenzaron con un ultramarinos que más tarde evolucionó a un supermercado y hoy día es una cadena de establecimientos.

Desde 2014, ella lidera la organización y ha impulsado su crecimiento mediante la apertura de nuevas tiendas y a través de la adquisición parcial o completa de otras cadenas, como Súper Cerka, Baly, DIA, Supersol y Codi.

Bajo su dirección, El Jamón ha alcanzado más de 292 supermercados en Andalucía. Su estrategia se centra en mantener "el carácter familiar de la empresa, ofrecer los mejores productos frescos y una amplia variedad de marcas, fomentar el consumo del producto andaluz, adaptarse a las necesidades de los consumidores actuales y atenderlos con la cercanía que siempre ha caracterizado la marca".

Mabel Díaz Orta es, además, vicepresidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) y consejera del Grupo IFA.

Estos premios, posibles gracias al apoyo de patrocinadores como el Puerto de Huelva, Museo de Las Américas de Huelva, Cooperativa Cobella-Onubafruit, Clínica Oftalmológica Gil Piña, El Corte Inglés, Colegio de Economistas de Huelva, NewTic Soluciones, Q Ley Asesores, Ayuntamiento de Almonaster la Real y Caja Rural del Sur, tienen como objetivo visibilizar la labor de mujeres excepcionales en Huelva.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo jueves, 9 de enero de 2025, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Gertrude Vanderbilt Whitney, "una figura clave en la relación cultural entre Huelva y Nueva York".