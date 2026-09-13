Atlantic Copper inaugura este lunes en Huelva CirCular para recuperar 60.000 toneladas anuales de metales esenciales

Archivo - Imagen de archivo del proyecto CirCular de Atlantic Copper. - ATLANTIC COPPER - Archivo

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atlantic Copper celebra este lunes en Huelva el acto inaugural de CirCular, la nueva planta, única en el sur de Europa para la recuperación de hasta 60.000 toneladas anuales de metales esenciales a partir de materiales procedentes del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

El acto estará presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja; el presidente del Consejo de Administración de Atlantic Copper, Javier Targhetta; la consejera delegada de la Compañía, Macarena Gutiérrez; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.

De este modo, el proyecto, declarado estratégico por la Junta de Andalucía y por la Comisión Europea, entrará en producción durante este tercer trimestre de 2026 y cuenta con equipos de protección ambiental "de última generación", que ocupan un 50% de la superficie total del proyecto y han conllevado el 40% de la inversión.

La nueva planta está ubicada en el complejo metalúrgico de la compañía en Huelva y será la primera en el sur de Europa "capaz de recuperar metales valiosos" como cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel y zinc a partir de fracciones no férreas procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que han llegado al final de su vida útil, con una capacidad de tratamiento de hasta 60.000 toneladas anuales.

En este contexto, la consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, durante la presentación de resultados de la compañía el pasado mes de marzo, señaló que 2025 fue "un año clave" para la compañía, en el que se ha avanzado en este proyecto "estratégico" y "reforzado" su competitividad en "un entorno global complejo". "Seguimos comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad, generando valor para Huelva y para el conjunto de nuestra cadena industrial", ha subrayado.

Asimismo, señaló que la percepción de este proyecto es "positivo" por parte de la sociedad onubense, algo que es gracias, según ha remarcado, "a la política de transparencia" que mantiene la compañía y acciones llevadas a cabo para informar sobre el proyectos, desde reuniones empresariales hasta encuentros con vecinos.

El proyecto ha supuesto una inversión de 550 millones de euros y permitirá dar una segunda vida a los metales contenidos en fracciones no férreas procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

Una vez puesta en marcha, la planta creará en torno a 350 empleos directos e indirectos, que abarcarán perfiles técnicos, operativos y de gestión.

RECICLAJE DE MATERIALES ESENCIALES

La cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que generamos en el mundo está aumentando, de hecho, en 2022, se generaron "62 millones de toneladas de RAEE, lo que equivale a llenar 1,55 millones de camiones de 40 toneladas de capacidad"; y se prevé que siga creciendo a un ritmo preocupante, alcanzando las 82 millones de toneladas en 2030. Solo una pequeña fracción, alrededor del 22,3%, se recicla adecuadamente, lo que significa que se está desperdiciando miles de millones de euros en metales como el oro, la plata, el cobre y el paladio, entre otros.

Según datos de la compañía, más del 5% de los residuos mundiales (en los que se incluyen orgánicos, plásticos o metales) pertenecen a pequeños dispositivos como móviles, baterías, cámaras u ordenadores portátiles, conocidos como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Todos ellos contienen diferentes cantidades de cobre y otros metales como oro, plata, paladio, platino, estaño y níquel, que, previamente procesados por gestores autorizados, esta planta recuperará par suministrar estos productos y darles una nueva vida.