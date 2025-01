El Ayuntamiento de Huelva destaca el "reflejo del onubensismo y del fervor" de San Sebastián en el cartel anunciador

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de la capital, Nacho Molina; y el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Pablo Marchena, han descubierto el cartel anunciador de la festividad, obra del artista Rafael Septién, es "reflejo del onubensismo y del fervor"; y han presentado oficialmente al pregonero de las próximas Fiestas de San Sebastián, el periodista onubense, Pepelu Bonaño.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva ha felicitado a ambos. Por un lado, a Septién por "un cartel que está a la altura de unas fiestas tan especiales, reflejo del onubensismo y el fervor que las caracteriza"; y, por otro, a Bonaño porque "emocionará a todos los onubenses con su pregón lleno de sentimiento y amor por nuestra tierra". "Tu emoción será también la nuestra y te deseo toda la suerte del mundo", ha añadido.

Miranda también ha tenido palabras de agradecimiento para la Hermandad de los Estudiantes por ser "baluarte de la devoción a nuestro patrón, por encargarse de sus cultos religiosos desde hace ya casi 50 años y mantener viva la llama del fervor que sigue alumbrando cada mes de enero los corazones de los onubenses", a los que ha animado a disfrutar de las Fiestas de San Sebastián, "juntos, en familia y con amigos, porque son nuestras fiestas patronales y tenemos que vivirlas intensamente".

En este sentido, el hermano mayor ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva y a la alcaldesa "el esfuerzo económico y de medios con los que apoyan a esta hermandad, responsable de la organización de los cultos al patrón". Además, Marchena ha anunciado que este año habrá un nuevo recorrido procesional del Patrón, "pues cogerá por lugares como el Paseo Santa Fe, la cuesta de las Tres Caídas o la calle Argantonio, pudiendo disfrutar de su transcurrir por esta zona de la ciudad, algo que, sin duda, dejará estampas nunca vistas hasta hora y que quedarán para siempre en el recuerdo".

De este modo, la procesión tendrá lugar el domingo 26 de enero, tras la función solemne, que este año será presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contará con el siguiente recorrido: salida desde la iglesia de San Sebastián, Cantero Cuadrado, Federico Mayo, Montrocal, plaza de Los Litris, Jesús de la Pasión, parada en la ermita de la Soledad, Jesús de la Pasión, plaza San Pedro, Santa Fe, Madreana, Daoiz, Santa Fe, Puerto, plaza Quintero Báez, cuesta de las Tres Caídas, Argantonio, Pasaje de la Sangre y de allí a la Iglesia de San Sebastián.

Marchena también ha asegurado el "firme deseo" de la hermandad de fomentar la devoción al Patrón, y para ello se ha realizado un cuento este año sobre la vida de San Sebastián, "dirigido a los más pequeños con gráficos de Summers, y con dibujos para colorear, ya que somos los Estudiantes y sabemos que los niños jugando aprenden, con el objetivo de que les digan a sus padres el 20 de enero: hoy es San Sebastián, mañana sale un paso, vamos a verlo".

Por su parte, Pepelu Bonaño ha manifestado el "orgullo" que supone para él su elección como pregonero. "Algo que siento como un privilegio, ya que como cofrade es un honor poder subirme a las tablas del Gran Teatro y más recoger el testigo después del gran pregón que hizo Pedro Rodríguez el año pasado", ha manifestado.

Respecto a su pregón, Bonaño ha indicado que está hecho completamente en poesía. "He puesto todo mi empeño y el resultado es lo mejor que he podido escribir, así que espero que la gente también lo disfrute, que lo comparta, al igual que yo lo he hecho al escribirlo", ha expresado. La cita será el próximo domingo 19 de enero, en el Gran Teatro, a partir de las 12,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Finalmente, el autor del cartel anunciador ha expresado su gratitud "por la oportunidad de hacer un cartel tan importante" para él como es el de la Fiesta de San Sebastián, que es la fiesta que inaugura el año en Huelva. "Una fiesta muy importante para mí familia, y especialmente para mi tía Amalia, que fue la encargada de que durante toda su vida todos fuéramos devotos de las tradiciones de Huelva y todos fuéramos a participar en las cosas de la ciudad", ha señalado.

Se trata, ha explicado el autor, "de un cartel con un gran simbolismo, en el que aparecen las devociones de Huelva por la Virgen de la Cinta y San Roque, así como la iglesia de San Pedro, por la relevancia que tiene, pero también los palmitos y las habas con chocos, tan de nuestra tierra y tan característicos de las Fiestas de San Sebastián".

SOBRE EL AUTOR Y EL PREGONERO

Pepelu Bonaño nació en Huelva en 1993. Periodista por la Universidad de Sevilla, ha ejercido en diversos medios de comunicación tanto a nivel nacional, destacando sus años en Madrid como responsable de Comunicación Audiovisual del Arzobispado de Madrid. Su voz y su rostro han sido habituales en lugares como Teleonuba, Hispanidad Radio, Cope y en la actualidad ejerce como director en Huelva Televisión.

Como pregonero, a pesar de su juventud, ha realizado diversos textos y exaltaciones en hermandades de gloria y penitencia, tanto en nuestra provincia como fuera de ella, como son la exaltación a la buena muerte de la Agrupación Marista Buena Madre, enmarcada dentro del bicentenario de la presencia marista; en el 2017, el Pregón Juvenil de la Hermandad del Rocío de Madrid y la exaltación al Señor de la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Huelva en su solemne traslado; el Pregón de Navidad de la Hermandad de las tres Caídas en 2019, el Pregón de Navidad de la Hermandad del Rocío de Huelva en 2020 o el Pregón de Navidad de la Hermandad de nuestra Señora de la Soledad en 2021, siendo también autor, por último, del pregón del domingo de Ramos de la Hermandad de la Redención.

Rafael Septién nació en Huelva capital en 1997, en una familia devota de las tradiciones y costumbres andaluzas. Dibujante y artesano, se inicia en la escuela de León Ortega, donde comienza sus estudios de ilustraciones y dibujos enfocados en el arte autóctono y el folklore popular, que es la tónica dominante de las obras realizadas a manos sobre papel usando técnicas mixtas.

En 2019 forma parte del salón de Grafistas onubenses, y en 2023 participa en la exposición 'Valle Imaginario' en la feria de arte contemporáneo ARCO Madrid. En 2024 comienza a realizar trabajos de ilustración de orfebrería para las distintas cofradías de Huelva y Sevilla bajo la dirección del orfebre onubense Josechu.