El Ayuntamiento de Huelva inicia la campaña anual para renovar la señalización horizontal en 55 calles de la ciudad

Visita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejal de Movilidad, Milagros Rodríguez, en los trabajos de repintado en El Molino. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto a la concejal de Movilidad, Milagros Rodríguez, han visitado los trabajos de repintando que se están llevando a cabo en El Molino, como parte de la campaña anual de renovación y mejora de la señalización horizontal llevada a cabo por el Consistorio.

Según ha informado la Administración local en una nota, la campaña, que ya ha dado comienzo, va a actuar en total en 55 calles y avenidas de la ciudad, además de en todas las rotondas de titularidad municipal. La actuación, con un presupuesto estimado de 750.000 euros, se desarrollará durante los próximos meses y tiene como objetivo "mejorar la visibilidad de las marcas viales y contribuir a la seguridad de peatones y conductores".

Concretamente, la campaña comprende el repintado de las líneas longitudinales que delimitan y organizan los carriles de circulación, los pasos de peatones y otras marcas viales sobre el pavimento, así como las señales de identificación de las paradas de taxis y autobuses urbanos.

Además, la intervención incluye las rotondas de competencia municipal, sin abarcar aquellas cuya titularidad corresponde a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, o a la Autoridad Portuaria de Huelva.

Entre las vías y espacios contemplados inicialmente figuran la avenida del Nuevo Colombino, la avenida de la Ría, la avenida Villa de Madrid, la avenida del Alcalde Federico Molina Orta y la avenida del Molino de la Vega, además de puntos como la plaza Doce de Octubre y las rotondas del Molino de la Vega, del Monumento al Marinero, de Cervantes e Isla Cristina.

En contexto, esta relación tiene "carácter abierto" y podrá modificarse conforme avance la planificación de los trabajos. Las calles incluidas en los planes municipales de asfaltado de 2026 y 2027 no requerirán una intervención independiente de señalización porque ya está contemplada la renovación de la calzada. El mismo criterio se aplicará a los tramos afectados por las actuaciones del carril bici, que incluyen el repintado de las marcas viales.

Desde el área de Movilidad han diseñado un plan de trabajo pensado para causar el menor número de afecciones al tráfico rodado y peatonal de la ciudad, pero en caso de que las actuaciones acarreen cortes de tráfico se anunciarán con anterioridad por los canales de comunicación habituales para tratar de reducir las molestias al mínimo.

En suma, el Ayuntamiento onubense ha indicado que la campaña se ejecutará de forma progresiva durante los próximos meses, hasta completar las actuaciones previstas, "atendiendo a las necesidades de conservación de la señalización y a la coordinación con otras intervenciones que puedan afectar al viario urbano".