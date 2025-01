El Ayuntamiento de Huelva organiza la Cabalgata de Reyes "más onubense de la historia" integrada por más de 500 personas

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente llegarán este sábado a Huelva capital. Después de desembarcar en la Marina del Odiel, se trasladarán en camello hasta el Ayuntamiento de Huelva y por la tarde protagonizarán la Gran Cabalgata adelantada por las previsiones meteorológicas, que se anuncia como "la más onubense de la historia" con 13 carrozas que incluyen elementos representativos de la ciudad y estará integrada por 500 personas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las carrozas contarán con elementos como los tritones de la fuente de la Casa Colón, las carátulas y atlantes del Gran Teatro o referentes tartésicos del Museo Arqueológico. Además, Doñana, el Conquero, Marismas del Odiel, la Fuente Vieja, la hazaña descubridora, el bádminton o la gastronomía destacan en una comitiva integrada por más de 500 personas entre figurantes, charangas, bandas, animaciones, empresas colaboradoras, seguridad, técnicos y mantenimiento.

En primer lugar, la Corporación Municipal, presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, recibirá a Sus Majestades, a las 10,30 horas, con desembarco previsto en la flamante Marina del Odiel, junto a la Estrella de la Ilusión. Estará esperándole el cortejo, con el Heraldo Real y su caballería, además de la guardia de a pie, una yunta de bueyes y un carro de mulos que portarán los regalos, la Banda de Música de la Santa Cruz y los tres camellos reales, además del blanco corcel, que servirán de transporte a los recién llegados.

Así, el séquito avanzará por la avenida de Méjico, con parada en la Comandancia de Marina; la avenida de La Ría; y la avenida Italia; para llegar a la calle Vázquez López en torno a las 12,00 horas, con la esperada tirada de globos y serpentinas; continuando por la plaza de las Monjas; y la avenida Martín Alonso Pinzón; estando prevista la llegada al Ayuntamiento de Huelva a las 12,30 horas.

Por otro lado, la jornada vespertina arranca a las 15,00 horas con la ofrenda floral a la Patrona en el Santuario de La Cinta y el inicio de la Cabalgata "más onubense de la historia", un despliegue integrado más de 500 personas entre los figurantes de las 13 carrozas, las cuatro bandas de música de la Santa Cruz, la Expiración, la Santa Cena y El Nazareno; el Heraldo Real al frente de la guardia, tanto a pie, como con amplia caballería; los pajes reales; las charangas, animaciones y pasacalles con temáticas relacionadas con las hadas, el mundo marino o el buzón solidario de la Hermandad de la Victoria; y los tradicionales vehículos antiguos decorados de Bomberos y Emtusa.

Con salida a las 15,30 horas de La Orden, seguirá su recorrido habitual por la ciudad: Centro Social de La Orden, Legión Española, Niágara, carretera de Gibraleón, avenida Cristóbal Colón, Paseo Independencia, San José, Puerto, Doctor Rubio, Gravina, Plus Ultra, Méndez Núñez, Puerto, Quintero Báez, Pablo Rada, San Sebastián, avenida Andalucía, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim, Gran Vía y Plaza de La Constitución.

13 CARROZAS "MUY ONUBENSES"

El artista onubense Manuel Seisdedos vuelve a ser un año más el responsable de la Gran Cabalgata con la que el Ayuntamiento de Huelva agasaja a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente, bajo la premisa de intensificar la presencia de elementos y simbología onubense.

Así la carroza de 'La estrella de la ilusión' integra elementos de la fuente de estilo modernista que preside los jardines de la Casa Colón. En la proa de la carroza destacan las réplicas, a gran tamaño, de los característicos tritones marinos, conviviendo en plano medio con las tallas de dos estilizados pelícanos del mismo estilo. Por otro lado, la carroza del Rey Melchor tiene elementos como las carátulas teatrales de la fachada del Gran Teatro; dos de los Atlantes que soportan la embocadura del escenario y la réplica de dos faroles de tipo art decó situados en la plaza Doce de Octubre para los eventos del IV Centenario.

Asimismo, la carroza del Rey Gaspar contará los tapacubos del carro de guerra tartésico encontrado en las excavaciones del cabezo de la Joya. Completa la decoración, un pebetero con aspecto de cáliz que porta el incienso y que junto a los pavos reales que completan el trono, tienen un aspecto orientalizante, como las cabezas de leonas tartésicas.

Por otra parte, la carroza del Rey Baltasar estará decorada con piezas del Museo Arqueológico de Huelva como los pasantes egipcios y una serie de elementos inspirados en las asas con cabezas de cierva de la jarra tartésica encontrada en el yacimiento de La Joya.

Asimismo, en la cabalgata estarán representados también el Belén, con elementos de la fauna de Doñana; el cuento del Patito Feo, ambientado en un paraje de El Conquero; Flamencos en las Marismas de Doñana; una carroza dedicada a la Fuente Vieja; y la carroza 'De Huelva al nuevo mundo' donde se representa con lenguaje de cómic infantil a los protagonistas iniciales del descubrimiento. Por otro lado, también habrá carrozas dedicadas al bádminton, a la gastronomía, a los cuentos mágicos de hadas y al 30 Aniversario de Manolito Gafotas.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

El servicio de Protección Civil de Huelva ha elaborado una serie de recomendaciones a la población para la Cabalgata de Reyes Magos. Así, recomienda que antes y durante la celebración de la Cabalgata se preste atención a las informaciones oficiales que emitan las autoridades sobre el acontecimiento, así como las que aparezcan en los medios de comunicación.

Por otro lado, se recomienda prever con antelación suficiente la retirada del vehículo del itinerario de la Cabalgata, al igual que la salida de su garaje en el caso de que éste se vea afectado por el mismo.

Además, si se va acompañados o en grupo, se debe acordar un lugar de reencuentro en caso de despiste o pérdida. Mientras que si se va con niños pequeños, no hay que separarse de ellos y llevarlos en brazos o de la mano a los más pequeños. Además, es recomendable identificar a los menores mediante una pulsera o una tarjeta con el teléfono de la persona a la que llamar en caso de pérdida. De hecho, Protección Civil repartirá este sábado pulseras identificativas para menores en la puerta del Ayuntamiento entre las 12,30 y las 13,30, una vez termine la recepción a los Reyes Magos a su llegada a la ciudad.

Asimismo, se recomienda no invadir el espacio destinado a la Cabalgata durante el trayecto, no acercarse a las ruedas de los vehículos que componen la Cabalgata, no tirar ningún caramelo ni otros elementos a otras personas y una vez finalizada la Cabalgata y el acto del Ayuntamiento, abandonar el lugar de forma ordenada.

En caso de emergencia, el Ayuntamiento dispone de un Plan de Autoprotección para esta Cabalgata y acuda a algún Policía o Voluntario de Protección Civil, presentes en la Cabalgata, o en su defecto llame al 092 o al 112.