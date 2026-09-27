El ayuntamiento impulsa el videopodcast 'Huelva en Valor' para generar espacios de encuentro para los jóvenes - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha acogido esta semana la grabación del videopodcast 'Huelva en Valor', una nueva iniciativa impulsada por la Concejalía de Atención al Ciudadano, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Huelva que nace con el objetivo de generar espacios de encuentro y reflexión en los que los jóvenes sean protagonistas.

En esta primera edición, dedicada a poner en valor Huelva a través de las redes sociales, han participado tres reconocidos creadores de contenido onubenses: Sergio Pascual, de La Esencia de Huelva; Kiko Oliva, de Más de Huelva que un choco; y Laura Bragado, de Huelva Foodie.

Durante la grabación, los tres creadores han compartido sus experiencias y han reflexionado sobre el creciente número de jóvenes que muestran con orgullo Huelva en redes sociales, la contribución que realizan a la hora de dar visibilidad a la ciudad y la influencia que tienen actualmente las plataformas digitales en la manera de comunicarnos y relacionarnos con nuestro entorno, según se recoge en una nota.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante el encuentro su satisfacción por esta iniciativa y ha destacado especialmente la participación de los jóvenes, señalando que "estar con los jóvenes aporta una frescura increíble y además hace que podamos mirar a la Huelva del presente pero también a la Huelva del futuro".

Asimismo, Miranda ha agradecido el trabajo que realizan los tres creadores de contenido participantes, señalando que "nos enseñan a querer a nuestra tierra, a descubrir rincones que antes no sabíamos que existían o, si existían, no los valorábamos".

Por otro lado, Miranda ha defendido la importancia de que "los onubenses pongamos en valor nuestra tierra", especialmente en un momento de transformación económica, urbanística, social y cultural, con proyectos como la conexión entre el Puerto y la ciudad y el desarrollo de la industria verde y las energías sostenibles, una realidad que, a su juicio, "hay que contar, porque tenemos que estar orgullosos de una tierra que lo tiene todo, que tiene clima, que tiene gastronomía, que tiene una gente maravillosa y de la que además estamos demostrando al mundo que es la ciudad más antigua de Occidente".

En este sentido, Pilar Miranda ha subrayado también el papel fundamental que desempeñan actualmente las redes sociales en la comunicación y ha agradecido la labor "tan importante y tan novedosa" que realizan estos jóvenes creadores para mostrar Huelva desde dentro y acercarla a nuevas audiencias.

Por su parte, el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud y Educación, Toni Garrido, ha destacado que las redes sociales constituyen una herramienta fundamental para "poner en valor nuestras cosas", contribuyendo tanto a atraer visitantes y generar actividad económica como a fomentar "el onubensismo y el amor por nuestra tierra".

Garrido ha explicado que este videopodcast supone el inicio de una nueva línea de contenidos dirigida especialmente a los jóvenes y ha puesto en valor la labor de Sergio Pascual, Laura Bragado y Kiko Oliva, "que presumen de nuestra gastronomía, nuestras costumbres y nuestras tradiciones" y ayudan a los propios onubenses "a valorar nuestra ciudad y descubrir rincones que no conocíamos", al tiempo que despiertan el interés de quienes visitan Huelva.

Durante la conversación, los tres participantes han coincidido en la importancia de que sean los propios jóvenes onubenses quienes cuenten su ciudad desde su propia mirada y utilizando sus propios códigos y lenguajes.

En este sentido, han destacado que cada vez son más los jóvenes que no esperan a que otros hablen de Huelva, sino que utilizan sus móviles y cámaras para mostrar aquello que viven, conocen y valoran de su ciudad. "Una forma de comunicación que contribuye a reforzar el sentimiento de pertenencia y a descubrir a otros onubenses espacios, tradiciones, rincones o propuestas que forman parte de su entorno cotidiano", ha apuntado.

También han puesto de relieve la capacidad de las redes sociales para hacer visible Huelva y proyectarla más allá de sus fronteras, permitiendo que una fotografía, un vídeo o una historia sobre una calle, un edificio, un plato, una tradición o un paisaje pueda llegar a personas que se encuentran a cientos o miles de kilómetros y despertar su interés por conocer la ciudad.

Los creadores han reflexionado igualmente sobre la profunda transformación que han experimentado las formas de comunicación con la llegada de las redes sociales. Hoy cualquier joven con un teléfono móvil puede convertirse en creador de contenido y conseguir que una historia llegue a miles de personas, una capacidad que, según han señalado, debe ir acompañada también de responsabilidad.

Una serie de tres videopodcast con los jóvenes como protagonistas 'Huelva en Valor' es el primero de una serie de tres videopodcast que pondrá en marcha la Concejalía de Atención al Ciudadano, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Huelva, siempre con los jóvenes como protagonistas y abordando cuestiones de interés para este colectivo.

Las próximas ediciones volverán a celebrarse en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y estarán dedicadas a otros asuntos de especial interés para los jóvenes, entre ellos la salud mental y la gestión de las emociones, así como cómo afrontar una entrevista de trabajo y cómo realizar un currículum vitae.

De esta forma, el ayuntamiento amplía los espacios de participación y comunicación con los jóvenes, utilizando además formatos y canales cercanos a ellos para abordar cuestiones que forman parte de sus inquietudes y de su día a día.

La grabación completa del videopodcast 'Huelva en Valor' puede disfrutarse ya a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Huelva, donde también estarán disponibles las próximas entregas de esta nueva serie.