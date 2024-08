El Campillo recibe al futbolista Fermín López tras ser oro en París y será nombrado Hijo Predilecto

EL CAMPILLO (HUELVA), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Campillo (Huelva) organizó el pasado sábado un reconocimiento institucional al futbolista Fermín López, natural del municipio, tras lograr ser Campeón de Europa y conseguir el pasado viernes la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París con la Selección Nacional. Además, el Consistorio lo nombrará Hijo Predilecto en el próximo Día de la Villa.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde del municipio, Juan Carlos Jiménez, ha explicado que tras ganar el oro en París, estuvo hablando con su padre y le confirmó que "iba a pasar unos días en el pueblo", por lo que "organizamos el recibimiento en tiempo récord", al que "vino muchísima gente, algo que no esperábamos", pero "Fermín es merecedor de ese recibimiento".

No obstante, no es el único homenaje que le va a realizar su pueblo, ya que, según ha confirmado el primer edil, será nombrado Hijo Predilecto de El Campillo durante el Pleno Institucional como motivo del Día de la Villa, que tendrá lugar el día 22 de agosto, aunque "creemos que no podrá asistir, porque se tiene que incorporar ya al FC Barcelona, por lo que algún familiar estará en su representación".

Asimismo, el alcalde ha destacado la carrera del futbolista que "no siendo muy extensa, ha destacado muchísimo, consiguiendo ser Campeón de Europa y medalla de oro". "Ha hecho una grandísima temporada con su club, al igual que lo ha hecho en la Eurocopa y en las olimpiadas, por lo que es para sentirse orgulloso de él porque ha demostrado su valía".

Además, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento puso su nombre a la Escuela Municipal de Fútbol Base el pasado año, "en la que él también está siendo partícipe", ya que "tuvo el detalle de comprarle un equipamiento "a cada uno de los niños de la escuela", por lo que se ha reiterado en que es "para sentirse orgulloso de Fermín y del corazón que tiene".