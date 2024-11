El cineasta Alfonso Sánchez trae al Festival de Huelva un documental sobre la figura de Francisco Saavedra

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras exitosas películas como 'El mundo es nuestro' o 'El mundo es suyo', Alfonso Sánchez ha presentado en la Sección Talento Andaluz del Festival de Cine de Huelva su segundo largometraje documental, 'Francisco de Saavedra, puño y letra de la historia' (España, 2024). En la cinta se descubre la desconocida vida de Francisco de Saavedra, un andaluz ilustrado, militar, espía, ministro, comisionado regio para América y persona de confianza de tres reyes de España entre los siglos XVIII y XIX: Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el director sevillano ha explicado que la "participación e influencia" de Saavedra en el devenir histórico y en la construcción del mapa geopolítico a ambos lados del Atlántico "lo hacen ser protagonista clave y decisivo de nuestra Historia".

En su presentación ante los medios, Sánchez ha destacado el hecho de participar en el Festival de Huelva coincidiendo con su 50 aniversario, y ha asegurado sobre la figura de Francisco de Saavedra que "es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia". "Forma parte de nuestra cultura, y ponemos en valor lo que somos y dónde venimos", ha añadido.

El director ha explicado que el personaje "provoca mucha fascinación, igual que en su época". "Es uno de los ilustrados más importantes de nuestra historia. Es fundamental para entender de dónde venimos y dónde estamos. Es una historia de aventuras", ha detallado.

Además, Alfonso Sánchez ha continuado afirmando que Francisco de Saavedra "fue muy buen político porque no quería ser político". "El personaje siempre huye de cualquier tipo de reconocimiento, no se pone en valor, no tenía ego ninguno. Es algo de lo que debería aprender mucha gente. Y llegó a ser regente de España en un breve periodo de tiempo. Entregó su vida al Estado y al servicio al ciudadano", ha abundado.

También ha intervenido en el encuentro con los medios de comunicación Roberto Quintana, el actor que encarna a Francisco de Saavedra en el documental. Quintana ha asegurado que "no conocía ni a Alfonso ni al personaje". "Ha sido como encontrar un tesoro que tú no buscabas. La historia del personaje es completamente real, y es como sentirte descubridor de América", ha comentado.

Alfonso Sánchez es un cineasta que ha desarrollado su carrera como actor, director, guionista y productor de cine, televisión y teatro. Su trayectoria ha estado vinculada a su productora Mundoficción Producciones desde la que ha dirigido los largometrajes 'El Mundo es Nuestro', 'El mundo es suyo', 'Para toda la muerte', 'SuperAgente Makey' o 'El mundo es vuestro'. En 2023 dirige su primer largometraje documental, 'Sembrando Sueños', y en 2024, el segundo, 'Francisco de Saavedra, puño y letra de la Historia'.