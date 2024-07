El circo y el teatro vuelven a las plazas de Niebla (Huelva) con 'Atrévete'

HUELVA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las calles y plazas de Niebla (Huelva) serán escenario el jueves de la primera jornada de 'Atrévete', programación paralela de la 39 edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. El circo y el teatro vuelven a ser protagonistas de este programa, puesto en marcha en el año 2016, que busca acercar las artes escénicas y la música a todos los públicos.

Según informa la Diputación en una nota, la plaza de Santa María acogerá a las 21,00 horas el espectáculo de circo para todos los públicos Lullab, de la compañía Proyecto Kavauri, mientras que a las 22,00 horas el propio Castillo servirá de tablas a la obra I'm a survivor, de proyecto 43-2.

El programa 'Atrévete' persigue, por un lado, fidelizar al público que habitualmente acude al Festival con propuestas "atractivas" en nuevos espacios y, por otro, sumar espectadores con una programación alternativa. En sus diferentes ediciones, los montajes y propuestas "no solo han tenido una excelente acogida por el público familiar del propio municipio, sino que son muchas las personas de muchas partes de la provincia de Huelva y de fuera de ella que acuden a disfrutar de los espectáculos", ha señalado la institución provincial.

Al mismo tiempo contribuye a reafirmar al Festival en el referente cultural del verano, implicando a iliplenses y visitantes con una propuesta "alternativa, gratuita y muy amena". Sobre las obras Proyecto Kavauri está formada por Claudia y Angelo, de Tresperté, que tras cesar su actividad dos años atrás, en 2021 apuestan por la creación de esta nueva compañía.

En 2010 formaron Tresperté junto a sus dos compañeros Paco y Luis, tras su formación en la Escuela de Circo CAU de Granada. Con la compañía crearon los espectáculos 'Oopart', 'Aquí sobra uno' y una coproducción con otros artistas andaluces: 'Ludo Circus Show'. Han hecho más de mil actuaciones, pasando por las mejores ferias y festivales, girando por diez países diferentes y recibiendo diferentes premios a nivel nacional e internacional.

Después de diez años de formación y trabajo en equipo, se lanzan a este nuevo formato en dúo donde pondrán en escena y tras la escena todo lo aprendido y experimentado tras las giras que los anteriores espectáculos les brindaron. El humor, los portes acrobáticos y la báscula seguirán siendo su motor en el escenario. Su especialización en báscula es lo que les hace diferente, siendo la única compañía andaluza en utilizar esta técnica circense.

Este espectáculo, Lullaby, trata de un dúo de acróbatas y padres primerizos que nos presentarán un espectáculo de báscula y portes acrobáticos donde veremos saltos frenéticos y agarres de último momento. Parece estar todo controlado, pero hoy el bebé no se lo está poniendo fácil, y el espectáculo tiene que comenzar. Así que no tienen opción: agarran el carrito y salen a la pista. Su más difícil todavía hoy no son los mortales y las piruetas, sino la conciliación. Y así es como el caos y la torpeza se convierten en comedia para llegar al objetivo final: acabar el espectáculo habiendo sobrevivido.

I'm a survivor (2020) es un espectáculo de teatro documental en el que María San Miguel comparte escenario con su madre, María José Santos. Es la primera vez que la compañía representa esta pieza en Andalucía desde que se estrenara en noviembre de 2020 en el prestigioso Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Madre e hija en la ficción --y en la realidad-- se suben al escenario para hablar sobre la muerte de Bernardo, compañero y padre, ocurrida en el contexto de la pandemia, y lo que ha venido después: el duelo. Tal y como explica la creadora de la compañía, María San Miguel, "La obra nació de manera inesperada. Como inesperada fue después la muerte de mi padre. Lo que empezó siendo un intento de relato de la supervivencia y un retrato del cuerpo como una máquina perfecta de la naturaleza, se convirtió en un acto de rebeldía contra la muerte y contra la historia reciente que nos ha tocado vivir".

"Documento el duelo porque nunca nos lo cuentan. Y porque me enfrento con mi madre a una vida completamente nueva atravesada por un vacío imposible de explicar. Utilizo mi refugio, el teatro, para comenzar a vivir. Y busco en la extrañeza, la alegría, el juego y la memoria los pilares de un retrato que sirva para romper silencios y contarnos lo que nos continúa pasando", concluye.