El Colegio de Abogados de Huelva gestiona más de 10.000 solicitudes de 'Asistencia Gratuita'

HUELVA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, gestionó durante 2023 un total de 15.323 solicitudes de expedientes judiciales, de los que 10.135 corresponden a Asistencia Gratuita. Por ello, en vísperas del 'Día de la Justicia Gratuita' --12 de julio-- su decano, Antonio Bernal, ha reclamado que "se dignifique un servicio profesional" que es "esencial para que la justicia sea justa".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en Huelva hay 531 colegiados adscritos al Turno de Oficio. Por género, del total, 232 son abogadas y 299 son abogados. Respecto al servicio de Asistencia al Detenido, son 419 profesionales. El pasado año, los profesionales de la abogacía en Huelva realizaron 9.259 asistencias penales a detenidos, tanto en sede policial como en los juzgados de los seis partidos judiciales con los que cuenta la provincia onubense. Son más de 25 asistencias diarias para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En cuanto a los datos de asistencias a víctimas de violencia de género, fueron 1.295 mujeres las que obtuvieron la ayuda de ICAHuelva, 40 casos más que los doce meses anteriores.

En este sentido, Antonio Bernal considera que el 12 de julio es una fecha "para conmemorar y celebrar los logros alcanzados", pero "sin dejar de reivindicar todo lo que hay que hacer para mejorar servicios imprescindibles como el Turno de Oficio". El decano recuerda que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la que regula el Turno de Oficio, contempla que el profesional cobrará una "compensación", y no es lo mismo que una retribución, indica Bernal, que añade que "hasta que no se modifique esa definición, no se podrá solucionar el problema".

DEFENSA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO

Asimismo, desde el ICAH han señalado que el volumen de asuntos de Justicia Gratuita en España "sigue creciendo año tras año", ya que en 2023 los 83 Colegios de la Abogacía atendieron más de dos millones, un 3,5% más que en 2022, según las cifras recogidas en el XVIII Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Aranzadi LA LEY, presentado esta semana.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, considera que "hay que rendir homenaje a los más de 40.000 profesionales que prestan este servicio, 24 horas al día, 365 días al año". Ortega señala que las principales reivindicaciones de la Abogacía sobre esta materia pasan, "de manera imprescindible", por "revisar los baremos, que están totalmente desfasados", ya que "tiene que haber un sistema de actualización automática", y "hay que recoger el conjunto de las actuaciones que se llevan a cabo, y la cobertura de las personas jurídicas".

Desde el Consejo General, lamentan el "maltrato sistemático del que están siendo objeto quienes, a pesar de las lamentables condiciones en que se presta, continúan haciendo realidad ese derecho esencial para que podamos reconocernos como una democracia moderna". Consideran que la Justicia Gratuita es "la gran olvidada de un sistema de garantías" que "genera nuevos derechos y obligaciones sin incorporar más medios ni mejorar las condiciones de trabajo de quienes finalmente lo hacen realidad".

Reclaman que, transcurridos casi tres décadas desde la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se haga "una urgente actualización" de la misma, algo que "redundará en la protección de los colectivos más vulnerables". El Consejo exige, además, una "solución urgente y efectiva" para el abono de los servicios prestados por el turno y no retribuidos como consecuencia de una "mala práctica legislativa persistente".