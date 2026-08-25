Crean la plataforma 'Huelva Renace' tras los "grandes" incendios y prepara una movilización el 19 de septiembre

Imagen del incendio de Niebla (Huelva).- Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Huelva Renace, la nueva plataforma ciudadana surgida tras "los gravísimos incendios" que han afectado este verano a la provincia, celebró este lunes 24 de agosto su primera reunión abierta y ha comenzado a trabajar en una "gran movilización" ciudadana de ámbito provincial para el próximo 19 de octubre.

Según ha indicado la plataforma en una nota, la misma nace después de un verano "que ha dejado en Huelva el mayor incendio forestal de Andalucía de este verano" y con la "convicción" de "cuando las llamas desaparezcan de los informativos, la ciudadanía debe seguir mirando hacia los territorios afectados".

Huelva Renace se define como una plataforma ciudadana, independiente y "sin color político", creada para "informar, documentar, vigilar y movilizar" ante los incendios y "por el futuro de los montes de Huelva". Su objetivo es "trabajar" sobre prevención, gestión forestal, recuperación de los territorios afectados, protección de suelo, fauna y flora, información pública, ayudas y "cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de las distintas administraciones".

"No queremos que cuando se apague el fuego se apague también la preocupación. Queremos entender qué ha ocurrido, trabajar para que no vuelva a ocurrir y conseguir que la ciudadanía tenga capacidad para vigilar, proponer y actuar", señala la plataforma.

La primera reunión abierta de Huelva Renace tuvo lugar este lunes en La Enredadera, en Huelva, con participación presencial y online de personas procedentes de distintos puntos de la provincia y de ámbitos muy diversos. En ella participaron personas afectadas por los incendios y ciudadanía vinculada, siempre a título individual, a ámbitos como el ecologismo, los movimientos ciudadanos, la educación, el periodismo, la salud o el conocimiento del territorio.

La reunión permitió pasar de las primeras conversaciones a decisiones concretas como "crear una línea estable de divulgación ciudadana; construir una red de conocimiento que permita documentar y contrastar la información; realizar seguimiento de la gestión forestal, la prevención, las ayudas y los compromisos institucionales; incorporar especialmente a población de los municipios afectados; y comenzar a preparar acciones de movilización ciudadana".

Huelva Renace cuenta ya con 318 personas en su comunidad de WhatsApp, organizada en diferentes espacios y grupos de trabajo para facilitar distintas formas de participación.

22 AÑOS DESPUÉS

Huelva Renace es consciente de que la movilización ciudadana por los montes de Huelva no comienza ahora. Tras el devastador incendio que afectó a Berrocal y otros municipios en 2004 nació la iniciativa ciudadana Fuegos Nunca Más, "que mantuvo viva la reivindicación y la defensa del territorio tras aquel desastre".

En estos días, Fuegos Nunca Más vuelve a reactivarse. Desde Huelva Renace han querido "reconocer expresamente" el trabajo realizado durante todos estos años y espera "trabajar de manera solidaria y coordinada" con Fuegos Nunca Más, así como con otros movimientos ciudadanos, colectivos, especialistas y personas "que llevan años defendiendo el territorio".

Huelva Renace nace "para sumar capacidades, generar nuevas redes ciudadanas y ponerlas al servicio de una causa común, manteniendo su propia autonomía y buscando puntos de encuentro y colaboración con quienes ya estaban antes".

'LA VUELTA', POR LOS TERRITORIOS AFECTADOS

Antes de la "gran movilización" de octubre, hay una fecha que Huelva Renace considera especialmente significativa: el 8 de septiembre. Ese día, La Vuelta Ciclista a España recorrerá la provincia de Huelva en una etapa entre Cortegana y La Rábida "y atravesará territorios duramente afectados por los incendios, con especial relevancia del entorno de Berrocal y la carretera hacia La Palma del Condado".

La plataforma considera que el enorme alcance mediático de La Vuelta "representa una oportunidad excepcional para que las imágenes de esos territorios lleguen mucho más allá de Huelva".

"La Vuelta va a pasar por lugares que hace apenas unas semanas estaban ardiendo. Esperamos que los medios y las cámaras miren también a los lados de la carretera y ayuden a mostrar qué ha ocurrido aquí. Que toda España pueda ver cómo han quedado nuestros montes y que esos territorios no desaparezcan de la conversación cuando desaparezcan las llamas", señala la plataforma.

19 DE OCTUBRE: "HUELVA SE MOVILIZA"

La principal fecha acordada durante la reunión es ya el 19 de octubre. Huelva Renace ha comenzado a trabajar en una movilización ciudadana con "vocación provincial" en Huelva capital, a la que quiere incorporar a las personas de los municipios afectados y "al conjunto de la ciudadanía onubense".

El formato y el lugar concreto se definirán durante las próximas semanas, pero la plataforma quiere hacer pública desde ahora la fecha "para que Huelva reserve el 19 de octubre en el calendario". El objetivo es que la recuperación de los territorios afectados, la prevención de nuevos incendios y la gestión de los montes de Huelva "sigan en la agenda pública mucho después de que termine el verano".

Huelva Renace subraya que es una plataforma "abierta a cualquier persona que quiera participar". "No es necesario pertenecer a ninguna organización ni disponer de conocimientos técnicos. Se puede colaborar desde el territorio, aportar experiencia profesional, ayudar a documentar información, participar en acciones ciudadanas, proponer proyectos o simplemente mantenerse informado".

La comunidad cuenta con diferentes espacios de trabajo dedicados, entre otros ámbitos, a territorio y prevención, instituciones y acción ciudadana, propuestas y proyectos, comunicación y prensa, personas afectadas, red ciudadana y territorio y movilización ciudadana.