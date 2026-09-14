Daniel López muestra sus obras en la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva

Cartel de la exposición 'Miradas' de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos creativos de Daniel López Villegas, con la temática 'Miradas', se podrán ver desde este mismo lunes, a las 20,00 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' en Huelva de Fundación Caja Rural del Sur.

Según informa la entidad en nota de prensa, la muestra estará abierta hasta el 30 de septiembre, en horario de 11,00 horas a 13,30 horas y de 18,00 horas a 21,00 horas, de lunes a viernes.

Daniel López Villegas nació en Huelva en 1946. Como el mismo indica "prácticamente pintor" desde su más corta edad por "la habilidad para el dibujo y el consejo de Pedro Gómez, pintor de Huelva", primero que le animó a pintar y le da las primeras clases de este arte, y su sensibilidad adquirida con el paso del tiempo donde la pintura se convierte en su "compañera de vida" y convive con su trabajo en la empresa privada.

Define su estilo pictórico de "trasteo en el realismo con respeto y satisfacción", obteniendo el reconocimiento del público en todas sus exposiciones que destacan por "la variedad de temas pintados, paisajes, bodegones, figuras, marinas y atractivos caminos del Rocío, que conforman bellas colecciones".

"Realizo dibujos y carteles publicitarios, murales en bajorrelieve de gran tamaño que se encuentran repartidos en empresas y domicilios particulares de nuestra ciudad y fuera de ella", ha añadido.

También Daniel López Villegas destaca de su trayectoria artística haber contribuido con la obtención de fondos para obras benéficas y solidarias cuando se lo han solicitado.