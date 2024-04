Detenida una mujer en Isla Cristina (Huelva) por prometer supuestamente un falso matrimonio a un extranjero

HUELVA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de Isla Cristina (Huelva) por un supuesto delito de estafa y falsedad documental, ya que prometió un falso matrimonio a un extranjero para regularizar su situación en España, llegando a solicitar una gran cantidad de dinero que "agotaba" los recursos económicos de la víctima. Además, falsificó documentación para empadronar a otra persona en el registro del Ayuntamiento isleño.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero cuando un ciudadano de origen marroquí interpuso una denuncia en la que manifestaba que una vecina de la localidad de Isla Cristina, previo pago de 4.000 euros, le prometió matrimonio por conveniencia y la consiguiente documentación para su residencia legal en el país.

No obstante, según ha informado la Guardia Civil, a pesar de efectuar el pago acordado, la mujer no cumplió con el pacto de matrimonio y tampoco con la regularización de los documentos, solicitando cantidades adicionales bajo pretextos no establecidos inicialmente, y negándose a devolverle el dinero que ya había sido entregado.

Así, tras la investigación oportuna, se pudo averiguar que esta persona también había estafado a otra persona marroquí, interesada en empadronarse en la localidad. De hecho, la detenida realizó la solicitud de empadronamiento, sin autorización de los titulares de una vivienda de la localidad, falsificando las firmas y el documento de solicitud.

De este modo, la supuesta estafadora se había aprovechado de la vulnerabilidad de los dos ciudadanos extranjeros, que buscaban regularizar su situación documental, para poder residir legalmente en España. Las investigaciones continúan por si existen más perjudicados. La persona detenida, junto a las diligencias policiales instruidas, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de la localidad de Ayamonte.