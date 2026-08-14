Detenido tras robar en una vivienda de Huelva efectos por valor de 11.000 euros

Efectos robados en una vivienda en Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona como presunta autora de un robo con fuerza en vivienda habitada en Huelva capital, de donde había sustraído efectos por valor de 11.000 euros, entre otros, tres relojes de alta gama y un móvil Iphone 16.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, fue la misma víctima la que dio la voz de alerta y hasta el domicilio afectado se desplazó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano para comprobar los hechos.

Una vez en el lugar y tras contactar con el interesado, éste les indicó que entre los efectos sustraídos se encontraba su teléfono móvil del que tenía su posicionamiento. De esta manera la víctima del robo fue orientando a las patrullas en servicio, que consiguieron identificar e interceptar al presunto autor momentos antes de que éste se introdujera en su domicilio particular.

Tras identificarlo y realizar un cacheo de seguridad se verificó que llevaba objetos que pertenecían a la víctima. Entre otros tres relojes de alta gama y un móvil Iphone 16 con una valoración de todos los efectos sustraídos que superan los 11.000 euros.

De este modo, los agentes detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito contra el patrimonio y ha sido puesto a disposición del Juzgado de en funciones de guardia.