La Diputación de Huelva cierra sus instalaciones y aplaza las actividades y eventos hasta el 31 de marzo

HUELVA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha anunciado este jueves que ha decidido cerrar sus instalaciones hasta el 31 de marzo como medida de prevención del contagio del coronavirus, además de aplazar los eventos y actividades programadas y que supongan "concentración masiva de público".

Así lo ha indicado en rueda de prensa el diputado de la Presidencia, José Manuel Alfaro, que ha precisado que es un plan de dos semanas que "se irá modificando en función de la evolución del virus y si evoluciona positivamente a partir del 31 de marzo todo volverá a la normalidad o en caso de que hubiera que reforzarla, también la reforzaremos".

Este cierre afectará al Estadio Iberoamericano de Atletismo 'Emilio Martín', el Muelle de las Carabelas, la sala de exposiciones, el Museo del Vino en Bollullos, así como las actividades que se realizan en Huerto Ramírez y la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez, entre otras.

Alfaro ha detallado que también se ha creado una Comisión de Seguimiento del coronavirus y que van a cerrar "todas las instalaciones que acojan a público que venga desde fuera para evitar el contagio" y a aplazar las pruebas de los circuitos provinciales de carreras, del programa 'Las tardes del Foro', además de la Jornada de Puertas Abiertas prevista para el 15 de marzo en el Muelle de las Carabelas.

Además se aplazará las visitas medioambientales de los escolares y de los talleres de menores de Servicios Sociales, las jornadas formativas y la celebración de ruedas de prensa, todo "encaminado a medidas de telecomunicación que eviten en lo máximo posible las reuniones grupales".

Por otra parte, desde la Diputación han indicado que hacen "una recomendación" a los ayuntamientos de a provincia para que pongan en marcha medidas frente al contagio del virus "en este periodo especial de actividad preventiva".

En este sentido, Alfaro ha destacado que las actuaciones que llevan acabo se ciñen "estrictamente" a su ámbito competencial dentro de la Diputación, así como en Servicio de Gestión Tributaria y Patronato de Turismo. Con esto, ha señalado que "lo único que pretendemos es anticiparnos en la prevención del contagio del coronavirus" a la par que han querido transmitir un mensaje de "calma, serenidad y confianza a la población".

A este respecto ha subrayado que la incidencia en la provincia "es prácticamente nula", pero "sabemos que seguirá extendiéndose como ha ocurrido en el resto del país", por lo que "lo que pretendemos es anticiparnos y que la incidencia sea la menor en el contagio del virus".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

El diputado de presidencia ha detallado que, tras reunirse con los representantes de los trabajadores y con el resto de grupos políticos para transmitirle la decisión, y "siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad" han constituido una Comisión de Seguimiento formada por el presidente de la institución, Ignacio Caraballo, los directores estratégicos de área, el secretario, la interventora, el jefe de gabinete, la técnico de prevención, el comité de empresas y los sindicatos.

Esta comisión hará reuniones diarias para tratar la evolución del virus y está elaborando un protocolo de actuación que recoge las medidas relacionadas con "la prevención y la protección de los trabajadores, así como de los usuarios de la institución".

Esa misma comisión elaborará un informe sobre la incidencia que el virus va teniendo a medida que se vayan desarrollando las semanas. Las medidas se pondrán en práctica desde este mismo miércoles y estarán en vigor hasta el día 31 de marzo "y se irá modificando a medida que vayan viendo la evolución del virus".

Lo que pretenden con estas medidas es que la incidencia sea aún menor, por lo que también van a posponer viajes de trabajo que "no sean imprescindibles" y, por otro lado, se ha elaborado un documento centrado en la prevención.

A los trabajadores se les pasará una nota informativa, así como un protocolo de actuación y han apelado a "la colaboración ciudadana" para que "todos tengamos una concienciación de lo que debe ser la prevención de este virus".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

De otro lado, la jefa de Prevención y Médico del Trabajo de la Diputación, Ana Díaz, ha detallado el protocolo a seguir por los trabajadores de la entidad, así como por los usuarios que necesiten acudir al edificio de la Diputación.

En este sentido ha remarcado que "sin crear miedo y alarmismo" van a informar del procedimiento de actuación a los trabajadores, teniendo en cuenta los diferentes niveles de riesgo según su puesto de trabajo, y ha indicado que se llevará a cabo un programa de aumento de la higiene en la Diputación, "limpiando varias veces al día", sobre todo "en zonas de tránsito, los pomos de las puertas, las mesas y los teléfonos".

Además, Díaz recomienda como prevención "las generales" como "lavarse las manos con jabón" ya que "como actúa el jabón no actúa el gel, que está hecho fundamentalmente para matar bacterias y es efectivo en un hospital". El virus "tiene una capa grasa y el jabón la elimina y hace que se muera y no nos afecte". Por lo que recomienda lavarse las manos durante 40 o 60 segundos y "secarse muy bien después".

También ha recomendado mantener una distancia "de entre metro y medio a dos metros" y "nada de darse las manos, abrazos o besos por unos días", además de "evitar concentraciones con personas mayores" para que no se contagien ya que "es un grupo de riesgo" y ha subrayado que la enfermedad "en una persona sana va a pasar como un resfriado".

TELETRABAJO

En otro orden de cosas, la jefa de Prevención ha especificado que, de momento "no se llevará a cabo teletrabajo" y "si hay que planteárselo más adelante, se verá si es posible según áreas". Por su parte, el diputado de Presidencia ha pedido a la población que "si necesitan hacer un trámite que pueda llevarse a cabo por teléfono o telemáticamente, lo hagan así".

Además, Alfaro ha indicado que el Campeonato de Europa de Triatlón previsto para este próximo fin de semana en Huelva "no se suspenderá" ya que "no depende de Diputación, sino de la federación" y esta "ha seguido adelante" pero desde la institución "hemos decidido no acudir a la entrega de medallas y no pondremos gradas para evitar la concentración de personas".