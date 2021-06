La Diputación de Huelva presenta a entidades locales un nuevo programa europeo

HUELVA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este jueves ha acogido el webinar 'El nuevo programa europeo: 'Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores 2021-2027' organizado desde el Centro de Información Europea 'Europe Direct Huelva' que gestiona la Diputación. El principal objetivo de este webinar ha sido presentar a las entidades locales y asociaciones de la provincia las oportunidades que ofrece esta nueva iniciativa europea que entró en vigor oficialmente en España el pasado 31 de mayo.

La diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio, ha inaugurado la sesión agradeciendo a Augusto Paramio, coordinador del Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura y responsable de asesorar sobre el programa a nivel nacional, "su presencia en Huelva una vez más, aunque de manera virtual esta vez, y esperamos que la información que hoy nos facilite sobre las convocatorias de ayudas abiertas redunde en nuevos proyectos para nuestra provincia".

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, Rubio ha agradecido igualmente la presencia en este webinar a los representantes de las entidades locales y asociaciones de la provincia presentes durante la sesión dirigida a "desgranar este nuevo programa que abarca el periodo 2021-2027, basado en el éxito de sus programas predecesores: 'Europa con los Ciudadanos' y 'Derechos, Igualdad y Ciudadanía'.

Tras la exposición del coordinador del programa, varias han sido las consultas en torno a entidades interesadas en presentar proyectos o que ya contaban con experiencia previa en la presentación de proyectos pero están interesadas en continuar.

'Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores' tiene como objetivo proteger e impulsar los derechos y valores consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, con el fin de promover las sociedades abiertas, democráticas e inclusivas, basadas en el Estado de Derecho.

El plan de trabajo para la implementación de los dos primeros años del programa (CERV 2021-2022 Work Programme) fue adoptado en el mes de abril y su reglamento fue publicado el pasado 5 mayo.

El programa cuenta con un presupuesto total de 1.550 millones de euros para el periodo 2021-2027 y establece unos objetivos específicos que se corresponden con sus cuatro capítulos de financiación.

Se trata de proteger y promover los valores de la Unión; promover los derechos, la no discriminación y la igualdad, en particular la igualdad de género, y potenciar la integración de la perspectiva de género y la integración de la no discriminación; promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión y los intercambios entre ciudadanos de diferentes Estados miembros, así como la concienciación respecto de la historia europea común y luchar contra la violencia, incluida la violencia de género (Daphne).