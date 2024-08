Doce largometrajes competirán por el Premio Luna del Festival de Cine de Islantilla (Huelva)

LEPE (HUELVA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla ha dado a conocer este viernes la relación de los doce títulos que el próximo 31 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimoséptima edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa de Huelva compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Los doce largometrajes finalistas que serán valorados por el Jurado Oficial son: 'Amanece', de Juan Francisco Viruega (España); 'Camino de la suerte', de Jorge Alonso (España); 'El fantasma', de Martín Duplaquet (Chile); 'El siervo inútil', de Fernando Lacolla (Argentina); 'Fueron los días', de Bernabé Bulnes (España); 'Mais pesado é u céu', de Petrus Cariry (Brasil); 'Marisol, llámame Pepa', de Blanca Torres (España) 'Old Fashion, New Life', de Lam Can-Zhao (Malasia); 'Pies en la arena', de Gustavo Ramos (Puerto Rico) 'Reflejos en una habitación', de Ceres Machado (España); 'Solos en la noche', de Guillermo Rojas (España) y 'Vincent', de Alan King (Australia).

Asimismo, también se han seleccionado los doce cortometrajes finalistas. El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son: Jorge Naranjo por '7 formas de decir adiós'; Dritero Mehmetaj por 'Dielli'; Martín Duplaquet por 'El fantasma'; Fernando Lacolla por 'El siervo inútil'; Blanca Torres por 'Marisol, llámame Pepa' y Guillermo Rojas por 'Solos en la noche', según ha indicado la organización en una nota.

Las nominadas a Mejor Actriz son: María Alfonsa Rosso por '7 formas de decir adiós'; María Jesús Sirvent por 'Camino de la suerte'; Celia Freijeiro por 'Cuentas divinas'; Adela Castaño por 'Fueron los días'; Ana Luiza Rios por 'Mais pesado é u céu' y Adriana Ozores por 'Reflejos en una habitación'.

Los nominados a Mejor Actor son: Agron Shala por 'Dielli'; Lum Veseli por 'Dielli'; Federico Liss por 'El siervo inútil'; Mads Koudal por 'Handymand'; Matheus Nachtergaele por 'Mais pesado é u céu' y Pablo Gómez-Pando por 'Solos en la noche'.

También se darán los premios a Mejor Guion; Mejor Música Original; Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Arte.

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 27 y el jueves 29 de agosto a las 22,00 horas en el Patio del Centro Activo de Islantilla.

Un jurado profesional presidido por la productora Marta Velasco, acompañada por el director Gonzalo Bendala, por la actriz Mona Martínez, por el también productor Baldomero Toscano, y por el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla. En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 31 de agosto.

El mismo Jurado Oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza. Este premio ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011.

La Ceremonia de Clausura, que tendrá lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, será el broche final de la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio 'Luis Ciges' a la actriz Petra Martínez.

PROYECCIÓN EL LUNES DEL CICLO 'ANDALUCINE'

De otro lado, el festival dedicará su programación del próximo lunes 26 de agosto en el patio del Centro Activo Islantilla a la proyección del ciclo paralelo 'Andalucine. Cine hablado en andaluz', una selección de obras audiovisuales creadas en Andalucía, y que forma parte de la decimoséptima edición de esta muestra cinematográfica.

Esta sesión especial, de carácter gratuito y que comenzará a las 22,00 horas, incluirá la proyección de los siguientes títulos dirigidos, en esta ocasión por tres onubenses: 'Aníbal. El arquitecto de Sevilla' de Paco Ortiz; 'Donde no habite el olvido' de María Clauss y 'Senegal. Un sueño de ida y vuelta', de Marcos Gualda.

La primera de las proyecciones es un documental que realiza un recorrido por la trayectoria personal y profesional de una de las figuras que más han definido la fisionomía de la capital andaluza, el arquitecto Aníbal González, quien estuvo al frente de las más reconocibles edificaciones de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, dejando un legado arquitectónico innegable que define la identidad de esta ciudad ante el mundo.

La producción 'Donde no habite el olvido' parte del testimonio que prestan familiares de quienes sufrieron en Huelva la represión durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Aunque en agosto de 1936 ya no se sucedieron más batallas en la provincia, hubo más de 8.000 desaparecidos y 126 fosas identificadas. Una carta de despedida, lugares de represión, historias de vida de los represaliados a través de los recuerdos de sus hijas e hijos; crean un relato para que no habite el olvido.

Finalmente, 'Senegal. Un sueño de ida y vuelta' es un cortometraje producido por la Diputación Provincial de Huelva en formato documental con la funcionalidad de servir como denuncia social y con el objetivo de dar visibilidad a los proyectos de Cooperación Internacional, mostrando al mundo, a través de los ojos de la cantaora de flamenco Rocío Márquez, los trabajos que se están desarrollando en Senegal.

El atractivo de la música como hilo conductor hacen de este documental una pieza única, amable y risueña capaz de conectar con el espectador y hacer de su visionado una experiencia enriquecedora.