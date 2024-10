La empresa Atlantic Cooper (Huelva) participa en la V edición del Mining and Minerals Hall en el Fibes de Sevilla

Archivo - La empresa onubense Atlantic Copper en el Mining and Minerals Hall 2024.

JESUS BARRERA / ATLANTIC COOPER - Archivo

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa onubense Atlantic Copper participa en la V edición del Mining and Minerals Hall 2024, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla desde este martes hasta este jueves. La compañía metalúrgica dispondrá de un stand en el pabellón 3 del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde presentará de forma divulgativa los avances del proyecto CirCular.

Esta iniciativa tiene como objetivo la puesta en marcha de una planta de alta tecnología para la recuperación de metales como cobre, oro o plata, entre otros, a partir de lo que se conoce como e-Scap, esto es, las fracciones metálicas no férreas que se obtienen de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE), una vez gestionados por empresas autorizadas, según ha explicado la compañía en una nota.

Además, en el evento los visitantes podrán conocer de primera mano, a través de gafas de realidad virtual, el proceso industrial de fabricación de cobre que se lleva a cabo en el Complejo Metalúrgico de Huelva. Durante las tres jornadas del MMH 2024, directivos de Atlantic Copper participarán en ponencias y mesas redondas del Congreso Científico, compartiendo su experiencia y conocimiento sobre los desafíos y oportunidades del sector.

El director de Estrategia y de la División Internacional de Atlantic Copper y director de Marketing y Ventas de Concentrado de Freeport-McMoRan y presidente del Comité Científico, Carlos Rich, ha sido el responsable de diseñar, junto a un equipo de expertos, el programa científico que se desarrollará en esta quinta edición del MMH.

MESA REDONDA 'MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES'

Entre las actividades programadas, destaca en la jornada inaugural la mesa redonda con el título Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, moderada por el comisario de honor del MMH y consejero delegado de Atlantic Copper y SVP de Marketing y Ventas de Freeport-McMoRan, Javier Targhetta. En ella se discutirá la importancia de garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas "fundamentales" para la Unión Europea (UE), así como las estrategias para reducir la dependencia del continente europeo de las importaciones de terceros países.

Este primer día también participará la directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, Esther Alonso, con la ponencia 'Cómo afronta Atlantic Copper el reto de la transición energética', con un enfoque en la implementación de tecnologías de energía renovable, la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono.

En la jornada del miércoles, el responsable del Área de Operaciones del proyecto CirCular, Manuel Ramos, ofrecerá la ponencia 'Metals for the Future: The CirCular Project', centrándose especialmente en este proyecto estratégico de la compañía, pionero en el sur de Europa en la recuperación de metales a partir de e-Scrap.

Finalmente, la directora general de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, participará este jueves en la mesa redonda 'Competencias y talento en la industria minera', en la que se abordará la necesidad del sector de desarrollar competencias transversales y atraer talento especializado para enfrentar los desafíos tecnológicos y de sostenibilidad en la minería.