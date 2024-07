Espadas agilizará la vuelta al PSOE de exonerados por el TC en los ERE que lo pidan y afea "silencio cómplice" de Moreno

HUELVA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este jueves en Huelva que serán los condenados en los ERE exonerados por el Tribunal Constitucional "los que soliciten o no su reingreso" al partido y "en función de sus decisiones personales, evidentemente el Partido Socialista será ágil en darles de alta y en reconocer su trauma humano". También ha afeado el "silencio cómplice" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "mientras sus consejeros están deslegitimando al Tribunal Constitucional".

A pregunta de los periodistas sobre la posible reincorporación de los condenados en los ERE exonerados por el Tribunal Constitucional, Espadas ha señalado que serán "cada uno de ellos lo que decidirán, porque en todos los casos se dieron de baja voluntariamente en el Partido Socialista, si solicitan o no su reingreso" y "en función de sus decisiones personales, evidentemente el Partido Socialista tomará una decisión".

"Todos y cada uno de ellos que estamos viendo que se declaran inocentes por parte del Tribunal Constitucional, evidentemente si desean solicitar su alta en el partido, por parte del PSOE, evidentemente seremos muy ágiles en darles de alta, en volverlos a incorporar y en, sin duda, reconocerles el trauma humano y lo que han vivido como algo absolutamente injustificable y que no debía haber sucedido nunca", ha añadido .

Por otro lado, el socialista ha acusado al PP de ser "negacionista democrático", porque "si le dan la razón le parece bien, pero si se la quitan es que el órgano está manipulado, los magistrados no son independientes, y cuestionan la imparcialidad de los mismos" y ha apuntado a que son "consignas directas" de los presidentes andaluz y nacional del PP, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente.

Por ello, ha afeado el "silencio cómplice" que, a su juicio, mantiene Juanma Moreno, porque "él puede estar callado", pero "tiene a su mano derecha y a su mano izquierda hablando todos los días con una tesis que consiste en decir que qué pena que la sentencia del Tribunal Constitucional va a impedir que se recupere una parte del dinero"

"La sentencia del Tribunal Constitucional dice que todo eso que dice el PP no existió y que, por tanto, su teoría de los 680 millones defraudados es falso, mentira, que lo que hay son situaciones concretas, fraudes concretos en expedientes específicos, singulares, que todos y cada uno de ellos se verán en cada tribunal. Todas son graves, pero ya no estamos hablando de lo que el Partido Popular llamaba el mayor caso de corrupción de la historia del planeta", ha manifestado.

Por ello, ha insistido en que al Tribunal Constitucional "no se le puede deslegitimar por una fuerza política que es el primer partido de la oposición y partido de gobierno en España y partido de gobierno en Andalucía".

"Yo le pido al señor Moreno que dé la cara y que o desautorice a sus consejeros, lo cual es preocupante, o sencillamente que diga si también él abona la tesis de que el Tribunal Constitucional no es independiente. Esta es la cuestión", ha añadido.

"NINGUNA ACUSACIÓN FALSA MÁS"

Asimismo, cuestionado sobre el anuncio de una posible denuncia contra el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, por sus comentarios sobre el caso ERE, Espadas ha señalado que Bendodo "da razones prácticamente cada vez que habla para enfadarnos bastante, y a sentirnos absolutamente indignados" porque "no es posible que nos acostumbremos como sociedad y en el ámbito de la política a que el insulto, la calumnia, o que sencillamente entender que el adversario político hay que deshumanizarlo, es una forma de entender la política".

"Comprendo que el señor Bendodo tiene pocos argumentos y poca consistencia en su discurso. Jamás le he escuchado argumentos sólidos para defender ninguna propuesta y sí muchas barbaridades para ofender al adversario político o para sencillamente poner trazos gruesos en sus declaraciones. De eso sabe hacer bastante bien su trabajo", ha enfatizado.

Por ello, ha señalado que los socialistas "ya no estamos dispuestos, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, a aguantar ni una más, ni al Partido Popular ni a Vox, cuando hablan de robo, golfo y otro tipo de lindezas".

"Aquí había un recurso de amparo que estaba tramitando el Tribunal Constitucional porque una serie de personas, ciudadanos de este país, consideraban que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, que es capital en un Estado de Derecho, y el Tribunal Constitucional ha dicho que sí, que se han vulnerado derechos fundamentales y el de presunción de inocencia en concreto", ha explicado.

Al respecto, ha esgrimido que el Tribunal Constitucional "ahora dice que no había ninguna razón para ser condenados", pero el señor Bendodo sigue llamando golfos corruptos a los socialistas". "La vergüenza es el señor Bendodo porque lo que debería en este caso llamarnos como mínimo a la reflexión es que se ha producido una grave injusticia, que personas inocentes han ido a prisión 18 meses con el daño irreparable que eso tiene tanto para ellos como para sus familias", ha enfatizado.

Así, Espadas ha asegurado que desde el PSOE "no estamos dispuestos a que la imagen y la dignidad del partido siga siendo arrastrada con carácter general".

Por todo ello, ha asegurado que están recopilando "todo" para conocer "cuántos tipos penales hay aquí, desde luego injurias, calumnias y probablemente algún que otro delito de odio nos estamos encontrando, si no, miren las redes sociales".

"No vamos a permitir ninguna acusación falsa más, por lo que utilizaremos las armas que hay en un Estado de Derecho, que no son otras que un recurso, una denuncia, una querella y a partir de ahí hablarán los tribunales, pero evidentemente no vamos a permitir ni una acusación falsa más y desde luego lo que llamamos es al respeto democrático a que cuando hay cualquier crítica política se hace con un mínimo de sentido común", ha concluido.